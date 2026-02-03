На стихийном мемориале поменяли фото убитого мальчика

На стихийном мемориале убитому девятилетнему мальчику на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге заменили фотографию, сообщает 78.ru. По предварительным данным, снимок был ошибочным — мать мальчика изначально передала следствию фото его брата.

Как рассказали участники поисков, именно это изображение затем попало в официальные ориентировки, а позже появилось у мемориала. Ошибка была обнаружена и исправлена.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве малолетнего. Мужчина проведет в следственном изоляторе минимум 1 месяц и 30 суток — до 31 марта. В ходе судебного заседания он не возражал против ареста. До этого фигурант полностью признал свою вину в совершении преступления и попытке сокрытия улик.

При этом Жилкин нелестно высказался о журналистах, которые освещают ход расследования убийства мальчика. Обвиняемый заявил, что СМИ раздули скандал из ничего, чем нанесли репутационный ущерб его дочери, которая может подвергнуться травле.