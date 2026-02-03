Забудьте про майонез: этот маринад для курицы изменит вашу жизнь

Надоели скучные рецепты с лимоном и соевым соусом? Попробуйте невероятное сочетание: гранатовый сок, цветочный мед и крупномолотый черный перец создают волшебную корочку и нежнейшую мякоть. Этот маринад превратит обычный ужин в праздник вкуса.

Как мариновать курицу для духовки с гранатово-медовым маринадом? Возьмите 1 кг куриных бедер или голеней, 150 мл свежевыжатого гранатового сока (не покупного!), 3 столовые ложки липового или гречишного меда, 2 чайные ложки свежемолотого черного перчика, 4 зубчика чесночка, одну чайную ложку морской соли и веточку свежего тимьяна. Соедините все ингредиенты друг с другом до однородности, залейте полученной смесью курицу и оставьте ее мариноваться в холодильнике как минимум на пару часов. Гранатовый сок содержит природные ферменты, которые размягчают волокна мяса, а мед карамелизуется при запекании, создавая хрустящую глазурь.

Секрет успеха — температурный режим. Разогрейте духовку до 200 градусов, выложите курицу на решетку, а под нее поставьте противень с водой для сочности. Запекайте 40-45 минут, переворачивая каждые 15 минут и поливая выделившимся соком. Как мариновать курицу для духовки правильно, вы теперь знаете — попробуйте этот необычный рецепт, и классические маринады покажутся пресными.

Калорийность на 100 г: 198 ккал.

БЖУ: 18,5/10,2/8,3.

