Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 19:37

Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно

Уникальный маринад для свиных ребрышек в духовке в фольге — пошаговый рецепт Уникальный маринад для свиных ребрышек в духовке в фольге — пошаговый рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Свиные ребрышки — это классика, которую можно превратить в нечто удивительное, если использовать нестандартный маринад. Представляем вам уникальный рецепт, в котором сочетаются сладкие, пряные и немного кислые ноты.

Этот маринад обеспечит вашим ребрышкам неповторимый вкус и ароматы, которые поднимут любое блюдо на новый уровень.

Ингредиенты для маринада

  • 4 ст. л. меда
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. яблочного уксуса
  • 1 ст. л. горчицы (желательно, дижонской)
  • 2 ч. л. копченой паприки
  • 1 ч. л. коричневого сахара
  • 2 зубчика чеснока, мелко нарезанных
  • Сок половины лимона
  • 1 ч. л. молотого имбиря
  • 1 ч. л. молотого черного перца
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Щепотка соли

Уникальный маринад для свиных ребрышек в духовке в фольге — пошаговый рецепт Уникальный маринад для свиных ребрышек в духовке в фольге — пошаговый рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приготовление

  1. В небольшой емкости соединяем мед, соевый соус и яблочный уксус. Тщательно перемешиваем, дабы мед полностью растворился.
  2. Добавьте горчицу, копченую паприку и коричневый сахар. Мешайте до однородной массы.
  3. Введите мелко нарезанный чеснок, сок лимона и молотый имбирь. Перемешайте, чтобы все компоненты хорошо соединились.
  4. Влейте оливковое масло, посолите и поперчите на свой вкус. Перемешайте еще раз, дабы ингредиенты равномерно распределились.
  5. Ребрышки промойте и обсушите бумажными полотенцами. Разделите их на порции по несколько ребрышек, чтобы маринад лучше проник в мясо.
  6. Кладем ребрышки в глубокую посуду или пластиковый пакет, чтобы промариновать мясо.
  7. Залейте маринадом, тщательно перемешайте, дабы мясо было им полностью покрыто. Закрываем крышкой или завязываем пакет и отправляем в холодильник на шесть часов, а еще лучше — на ночь. Чем дольше ребрышки будут мариноваться, тем насыщеннее будет вкус.
  8. Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов Цельсия.
  9. Оберните маринованные ребрышки в фольгу, образуя плотный конверт, чтобы сохранить соки внутри.
  10. Поставьте мясо в духовой шкаф и запекайте 1,5–2 часа, в зависимости от размера ребрышек.
  11. За 10–15 минут до готовности разверните фольгу и поставьте ребрышки под гриль, чтобы они подрумянились и стали золотистыми.
  12. Подавайте ребрышки горячими, украсив зеленью и гарниром на ваш вкус.

Маринад придаст мясу невероятную мягкость и насыщенный вкус с едва уловимым сладким привкусом, который идеально гармонирует с копченой паприкой и лимоном.

Ранее мы поделились рецептом идеального маринада для утки.

Проверено редакцией
Читайте также
Сыплю к печени 1 ингредиент — и получается хрустящая феерия: рецепт точно приживется на вашей кухне. Тут еще обалденный маринад
Общество
Сыплю к печени 1 ингредиент — и получается хрустящая феерия: рецепт точно приживется на вашей кухне. Тут еще обалденный маринад
Медово-соевый маринад для жарки крылышек на сковороде: рецепт для тех, у кого нет духовки
Общество
Медово-соевый маринад для жарки крылышек на сковороде: рецепт для тех, у кого нет духовки
Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада
Семья и жизнь
Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада
Не просто орех, а тропический суперфуд: все о бразильском орехе
Семья и жизнь
Не просто орех, а тропический суперфуд: все о бразильском орехе
Рецепты батата: в духовке, на сковороде и в микроволновке
Семья и жизнь
Рецепты батата: в духовке, на сковороде и в микроволновке
маринад
маринады
ребра
рецепт
рецепты
свинина
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе ввели новые ограничения для российских дипломатов
ВСУ познали ад, ЧП под Мурманском, русские в Голливуде: что будет дальше
Слухи о приступах, роман с женатым, уход Алентовой: как живет Мария Аронова
«Проблемы есть»: Рютте оправдал политику Трампа в отношении Гренландии
Путин рассказал о просьбах отказаться от ударов по Украине
«Дальше быть банкоматом»: в Польше оцепенели из-за щедрости ЕС для Киева
В мобилизации на Украине нашли сходства со зверствами нацистов
Мэру Нью-Йорка посоветовали перенять один полезный опыт у коллег из Москвы
Экс-президент Франции нашел способ избавиться от слежки
Простой салат цезарь с курицей: пошаговый рецепт
Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно
В Канаде умер ветеран Великой Отечественной войны
«Змеиный фрукт» — как выбрать и как готовить фрукт салак
Быстро и просто — рецепт самого нежного теста для вареников без воды
Салат из курицы с фасолью и сухариками: вкусно, быстро и доступно
Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?
Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Личи, или китайская слива: как выбрать, чем полезен и что из него готовят
«Все сложно»: как живут приморцы, которых 30 лет назад перепутали в роддоме
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.