Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно

Свиные ребрышки — это классика, которую можно превратить в нечто удивительное, если использовать нестандартный маринад. Представляем вам уникальный рецепт, в котором сочетаются сладкие, пряные и немного кислые ноты.
Этот маринад обеспечит вашим ребрышкам неповторимый вкус и ароматы, которые поднимут любое блюдо на новый уровень.
Ингредиенты для маринада
- 4 ст. л. меда
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- 1 ст. л. горчицы (желательно, дижонской)
- 2 ч. л. копченой паприки
- 1 ч. л. коричневого сахара
- 2 зубчика чеснока, мелко нарезанных
- Сок половины лимона
- 1 ч. л. молотого имбиря
- 1 ч. л. молотого черного перца
- 2 ст. л. оливкового масла
- Щепотка соли
Уникальный маринад для свиных ребрышек в духовке в фольге — пошаговый рецепт
Приготовление
- В небольшой емкости соединяем мед, соевый соус и яблочный уксус. Тщательно перемешиваем, дабы мед полностью растворился.
- Добавьте горчицу, копченую паприку и коричневый сахар. Мешайте до однородной массы.
- Введите мелко нарезанный чеснок, сок лимона и молотый имбирь. Перемешайте, чтобы все компоненты хорошо соединились.
- Влейте оливковое масло, посолите и поперчите на свой вкус. Перемешайте еще раз, дабы ингредиенты равномерно распределились.
- Ребрышки промойте и обсушите бумажными полотенцами. Разделите их на порции по несколько ребрышек, чтобы маринад лучше проник в мясо.
- Кладем ребрышки в глубокую посуду или пластиковый пакет, чтобы промариновать мясо.
- Залейте маринадом, тщательно перемешайте, дабы мясо было им полностью покрыто. Закрываем крышкой или завязываем пакет и отправляем в холодильник на шесть часов, а еще лучше — на ночь. Чем дольше ребрышки будут мариноваться, тем насыщеннее будет вкус.
- Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов Цельсия.
- Оберните маринованные ребрышки в фольгу, образуя плотный конверт, чтобы сохранить соки внутри.
- Поставьте мясо в духовой шкаф и запекайте 1,5–2 часа, в зависимости от размера ребрышек.
- За 10–15 минут до готовности разверните фольгу и поставьте ребрышки под гриль, чтобы они подрумянились и стали золотистыми.
- Подавайте ребрышки горячими, украсив зеленью и гарниром на ваш вкус.
Маринад придаст мясу невероятную мягкость и насыщенный вкус с едва уловимым сладким привкусом, который идеально гармонирует с копченой паприкой и лимоном.
