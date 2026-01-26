Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно

Семья и жизнь

Уникальный маринад для свиных ребрышек в духовке в фольге — пошаговый рецепт

Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно

Свиные ребрышки — это классика, которую можно превратить в нечто удивительное, если использовать нестандартный маринад. Представляем вам уникальный рецепт, в котором сочетаются сладкие, пряные и немного кислые ноты.

Этот маринад обеспечит вашим ребрышкам неповторимый вкус и ароматы, которые поднимут любое блюдо на новый уровень.

Ингредиенты для маринада

4 ст. л. меда

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. яблочного уксуса

1 ст. л. горчицы (желательно, дижонской)

2 ч. л. копченой паприки

1 ч. л. коричневого сахара

2 зубчика чеснока, мелко нарезанных

Сок половины лимона

1 ч. л. молотого имбиря

1 ч. л. молотого черного перца

2 ст. л. оливкового масла

Щепотка соли

Уникальный маринад для свиных ребрышек в духовке в фольге — пошаговый рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приготовление

В небольшой емкости соединяем мед, соевый соус и яблочный уксус. Тщательно перемешиваем, дабы мед полностью растворился. Добавьте горчицу, копченую паприку и коричневый сахар. Мешайте до однородной массы. Введите мелко нарезанный чеснок, сок лимона и молотый имбирь. Перемешайте, чтобы все компоненты хорошо соединились. Влейте оливковое масло, посолите и поперчите на свой вкус. Перемешайте еще раз, дабы ингредиенты равномерно распределились. Ребрышки промойте и обсушите бумажными полотенцами. Разделите их на порции по несколько ребрышек, чтобы маринад лучше проник в мясо. Кладем ребрышки в глубокую посуду или пластиковый пакет, чтобы промариновать мясо. Залейте маринадом, тщательно перемешайте, дабы мясо было им полностью покрыто. Закрываем крышкой или завязываем пакет и отправляем в холодильник на шесть часов, а еще лучше — на ночь. Чем дольше ребрышки будут мариноваться, тем насыщеннее будет вкус. Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов Цельсия. Оберните маринованные ребрышки в фольгу, образуя плотный конверт, чтобы сохранить соки внутри. Поставьте мясо в духовой шкаф и запекайте 1,5–2 часа, в зависимости от размера ребрышек. За 10–15 минут до готовности разверните фольгу и поставьте ребрышки под гриль, чтобы они подрумянились и стали золотистыми. Подавайте ребрышки горячими, украсив зеленью и гарниром на ваш вкус.

Маринад придаст мясу невероятную мягкость и насыщенный вкус с едва уловимым сладким привкусом, который идеально гармонирует с копченой паприкой и лимоном.

Ранее мы поделились рецептом идеального маринада для утки.