Хрустим по-мужски: идеальные чесночные гренки к пиву

Истинный шеф-повар знает: гениальность кроется в простоте, но простота не терпит халтуры. Хрустящие кубики из пакетика, которые пахнут химическим чесноком и пылью, не имеют ничего общего с гастрономией. Настоящие гренки рождаются дома на сковороде в ароматном масле.

Возьмите подсохший ржаной или бородинский хлеб. Мягкий, свежий батон здесь не подойдет — он мгновенно впитает масло и превратится в жирную вату. Срежьте корки, если хотите элегантности, или оставьте их для пущей брутальности. Нарежьте хлеб продолговатыми брусками, похожими на домашние сухарики, но крупнее. Параллельно подготовьте ароматную основу: растопите в сотейнике добрый кусок сливочного масла и добавьте к нему пару столовых ложек оливкового — это не даст молочным жирам гореть.

Забудьте о чеснокодавилке, которая превращает зубчики в горькую кашицу. Возьмите 3-4 крупных зубчика, раздавите их широкой стороной ножа и мелко порубите. Бросьте чеснок в теплое масло буквально на минуту, чтобы он не начал жариться, и тут же выньте шумовкой. Если оставить чеснок на сковороде, он сгорит и даст горечь, испортив всю закуску. Теперь в это масло отправляется хлеб. Обжаривайте его на среднем огне до появления аппетитной карамельно-твердой корочки со всех сторон.

Пока гренки горячие, порубите пучок свежего укропа как можно мельче и смешайте его с крупной морской солью. Выложите шкворчащие хрустики на бумажное полотенце на минуту, чтобы стек лишний жир, а затем, еще горячими, обваляйте в этой смеси. Укроп прилипнет к маслянистой поверхности. Подавать такие гренки лучше остывшими до теплого состояния.

Совет: чтобы гренки получились с идеальной текстурой, используйте хлеб, который лежал на полке минимум сутки. Если хлеб свежий, нарежьте его и подсушите в духовке при 100 градусах полчаса — он отдаст лишнюю влагу и будет жариться, а не париться на сковороде.

Калорийность (на 100 г): ≈ 290 ккал.

БЖУ (на 100 г): белки: 7 г | жиры: 15 г | углеводы: 30 г.

