03 февраля 2026 в 20:26

США сбили иранский беспилотник в Аравийском море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ВС США сбили беспилотник Ирана в Аравийском море, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. Источник уточнил, что БПЛА приблизился к авианосцу ВМС США «Авраам Линкольн».

Отмечается, что беспилотник сбили при помощи истребителя F-35. Других подробностей инцидента не приводится.

Ранее неназванные американские чиновники заявили, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Тегерана — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.

Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что по инициативе дружественных государств региона поручил министру иностранных дел подготовить условия для диалога с США. Он также подчеркнул, что переговоры должны проходить в рамках национальных интересов Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп предупредил, что отсутствие договоренностей с Ираном будет иметь негативные последствия. Он подчеркнул, что не может с уверенностью гарантировать достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

США
Иран
Аравийское море
беспилотники
