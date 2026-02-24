Уникальная коллекция времен СССР едва не улетела в Китай

Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку незаконного вывоза в Китай крупной партии предметов фалеристики и советских культурных ценностей, сообщили NEWS.ru в ведомстве. Инспекторы изъяли у нарушителя 37 архивных документов, бронзовый бюст маршала Климента Ворошилова и 455 государственных наград.

Общая стоимость этой коллекции превышает 600 тыс. рублей. Гражданина России остановили для выборочного контроля в «зеленом» коридоре. Во время процедуры сканирования ручной клади и багажа среди обычных вещей таможенники заметили множество орденов, медалей и нагрудных знаков.

Мужчина пояснил сотрудникам службы, что все найденные предметы — часть его личной коллекции. При этом он не смог предоставить бумаги, которые подтверждали бы законность приобретения этих вещей. Специалисты провели экспертизу и подтвердили подлинность всех изъятых товаров. Из общего числа наград 292 единицы были созданы более 50 лет назад, поэтому они официально считаются культурными ценностями.

В списке знаков отличия оказались ордена «Знак Почета» и «Красной Звезды», а также медали за оборону Москвы, взятие Берлина и победу над Германией. Также в партии были медали за отвагу, боевые заслуги и за доблестный труд в честь столетия Владимира Ленина.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей. Максимальный срок наказания за такое нарушение составляет пять лет лишения свободы.

Ранее сотрудники таможни в Казани предотвратили ввоз крупной партии радиоактивных материалов, предназначенных для изготовления бижутерии. Опасный груз поступил в почтовых отправлениях из Китая на имя жительницы Санкт-Петербурга. При проведении таможенного досмотра двух посылок сработала аппаратура радиационного контроля. Специалисты обнаружили 235 пакетов с разноцветными бусинами. Уровень гамма-излучения от этих предметов превышал допустимую норму более чем в 15 раз.