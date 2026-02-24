Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 10:48

Названы операции, от которых хирург откажется даже за большие деньги

Врач Алексанян: хирург не сделает радикальную липосакцию даже за большие деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пластический хирург не станет делать пациентам радикальную липосакцию даже за большие деньги, заявил NEWS.ru врач Тигран Алексанян. По его словам, попытка удалить чрезмерное количество жира за одну процедуру может быть опасна для жизни.

Пластическая хирургия — это не волшебство, а серьезная медицина. Истинный профессионал — не исполнитель капризов, а эксперт, который ставит во главу угла здоровье, безопасность и индивидуальность пациента, а не сиюминутную моду. Какие операции врач не станет делать пациентам даже за большие деньги? Это радикальная липосакция. Попытка удалить чрезмерное количество жира за одну процедуру опасна для жизни риском жировой эмболии, грубыми нарушениями контуров тела, неровностями кожи и серьезными метаболическими последствиями, — пояснил Алексанян.

Специалист отметил, что в число таких операций также входит ринопластика «по канонам соцсетей». По словам Алексаняна, погоня за модой часто приводит к уничтожению индивидуальности и функциональным нарушениям. Врач добавил, что задача хирурга заключается в создании гармоничного облика, а не слепом копировании чужих черт.

Какие еще операции врач не станет делать пациентам ни за какие деньги? К ним относится ринопластика по канонам соцсетей. Это не коррекция, а уничтожение индивидуальности. Результат — дисгармония черт лица и функциональные нарушения. Задача пластического хирурга при выполнении ринопластики должна заключаться в другом — создать нос, который идеально подходит именно этому лицу. Радикальное удаление комков Биша. Рекламируемая как быстрый путь к фактурным скулам, эта операция часто лишает лицо естественного молодого объема. Жировые комки — это природный каркас. Их удаление может привести к преждевременному птозу тканей и истощенному виду лица в будущем, — пояснил Алексанян.

Отдельное внимание он уделил гигантской маммопластике без учета анатомии и полной подтяжке лица у слишком молодых пациентов. По мнению врача, установка чрезмерно больших имплантов ведет к хроническим болям и деформациям, а ранний инвазивный лифтинг создает маскообразное лицо и лишает пациента естественного старения.

Ранее стоматолог-имплантолог Игорь Кузьмин заявил, что удаление любого здорового зуба — это не профилактика, а рискованная хирургическая операция. По его словам, не следует избавляться от здоровых зубов мудрости «на всякий случай».

