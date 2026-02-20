«Заплатила 170 тысяч»: пациентка подала в суд на врача из-за пластики шеи

Пациентка одной из косметологических клиник в Москве обвинила хирурга в осложнениях после операции. По словам девушки, ее шея утратила подвижность из-за того, что ткани срослись неправильно. Контролирующие службы проверили медицинское учреждение и не нашли нарушений. Кто прав, как защититься от неудачной пластики — в материале NEWS.ru.

В чем пациентка обвинила пластического хирурга

В редакцию NEWS.ru обратилась москвичка Евгения Ш., которая полгода назад прибегла к хирургическому вмешательству в одной из косметологических клиник на юге Москвы. По словам девушки, ей неудачно провели процедуру липосакции нижней трети лица и шеи, после чего швы срослись неправильно. Ее кожа истончилась и нарушилась подвижность шеи.

Евгения заявила, что попыталась вернуть деньги за процедуру и добиться компенсации, но в клинике ей отказали. Тогда девушка обратилась в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и в полицию.

«По результатам жалоб одни отписки, перекидывают мои обращения в разные ведомства по кругу. В ответе Роспотребнадзора говорилось о том, что они якобы направили в [клинику] предупреждение о недопустимом нарушении моих требований. Никакой работы проделано не было. Росздрав зачем-то переслал мою жалобу владельцу клиники, чтобы он дал мне ответ. Тот игнорирует», — сказала москвичка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения также утверждает, что следователь по ее делу вызывал пластического хирурга на беседу, после чего объявил, что с врача можно лишь взыскать штраф в размере 120 тысяч рублей.

«Я заплатила за операцию 170 тысяч рублей и должна отдать около миллиона за восстановление здоровья и внешности», — заявила Евгения.

Она добавила, что следователь направил ее на судмедэкспертизу: там произвели визуальный осмотр, но не взяли никаких анализов и не провели УЗИ мягких тканей.

Евгения опасается, что дело будет закрыто. Девушка подала иск в суд.

Как пластический хирург отреагировала на обвинения москвички

Пластический хирург Дарья Н., на которую пожаловалась Евгения, заявила в беседе с NEWS.ru, что пациентка оставляет негативные отзывы о клинике в разных аккаунтах, приходит в учреждение и требует компенсацию. По словам медика, в ее прайсе нет тех услуг, о которых были написаны отрицательные отзывы.

«Она постоянно угрожает. Я была одна в клинике с маленьким ребенком. Евгения пришла под записью другой пациентки, как в 1990-е, с двумя мужиками-амбалами. Два часа меня не выпускали из клиники, тыкали мне досудебными претензиями на миллион рублей, причем необоснованно», — сказала врач.

Дарья отметила, что клинику проверяли контролирующие органы и не нашли нарушений. С лицензией также все в порядке, заверила хирург. По ее мнению, Евгения занимается вымогательством — она нигде не работает. Хирург наняла адвоката и намерена подать встречный иск в суд о клевете, травле и вымогательстве. Кроме того, она подала иски против СМИ, которые распространили порочащие ее репутацию сведения.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Дарья также подчеркнула, что государственные судмедэксперты, обследовавшие Евгению, не обнаружили заявленных травм. Она подчеркнула, что после выхода публикаций в прессе ее поддержало большое количество клиентов.

«Евгения показывает фото трехдневной давности после процедуры, у каждого будет отек», — возмутилась медик.

Как избежать проблем после пластических манипуляций

Нештатные ситуации, возникающие после пластических операций, входят в топ дел о некачественно оказанной медицинской помощи, сказала NEWS.ru юрист Екатерина Батурина. По ее словам, в России в год рассматривается всего около 50 тысяч медицинских дел, и только более половины исков удовлетворяются судами.

«Причин в этом несколько: если нет вреда здоровью и экспертиза не установила причинно-следственную связь между действиями или бездействием врача и наступившими последствиями, уголовное дело не будет возбуждено», — сказала она.

Батурина добавила, что пациент вправе обратиться в суд с гражданским иском и потребовать компенсацию. В этом случае будут действовать другие стандарты доказывания. К тому же в гражданском процессе действует презумпция виновности, отметила медицинский юрист.

«Мы исходим из того, что врач должен доказать качество оказания медицинской помощи», — пояснила Батурина.

По ее словам, важно понять, какого результата от процедуры ждали врач и пациент. Если появились недочеты, влияющие на состояние здоровья пациента или его внешний вид, это явно свидетельствует о некачественности услуги. Размер компенсации будет зависеть от выявленных нарушений и характера последствий, добавила она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Например, если после липосакции шеи невозможно нормально крутить головой, необходимо установить, можно или нельзя это исправить. К сожалению, на практике мы сталкиваемся с тем, что это не всегда возможно. Бывает и так, что на лечение уходит много времени и денег. Все это можно взыскать в пользу пациента», — сказала Батурина.

Она уточнила, что в сумму компенсации могут входить расходы на медицинскую манипуляцию, реабилитацию и последующее лечение, а также на устранение недостатков и последствий, включая даже утраченный заработок.

«Таким образом, сумма компенсации может быть в три раза выше стоимости самой услуги, а то и больше», — сказала Батурина.

На что нужно обращать внимание при выборе клиники

Как показывает практика, в большинстве случаев негативные последствия после пластических операций — это результат непрофессионализма врача, нарушений базовых требований к проведению диагностики и ведению документации, отметила Батурина. Кроме того, риски часто связаны с проведением процедуры в праздничные и выходные дни, подчеркнула она.

«Главная рекомендация — обращать внимание на подписываемые документы и информированное добровольное согласие: все ли врач разъяснил до процедуры, о всех ли последствиях и рисках рассказал. Если хирург уверяет, что последствий нет, стоит насторожиться», — сказала юрист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По ее словам, пациенты часто обращаются в клинику после просмотра соцсетей с фотографиями до и после операции и начитавшись положительных отзывов. Однако эти данные бывают ненастоящими. По этой причине необходимо скрупулезно изучать информацию о клинике и враче, посоветовала Батурина.

«Всегда важно помнить, что доверие и доверчивость — это совершенно разные понятия. Доверчивость — отсутствие бдительности, базовой вещи в наше время, позволяющей выбрать квалифицированного специалиста», — резюмировала эксперт.

