«Заплатила 170 тысяч»: пациентка подала в суд на врача из-за пластики шеи

Пациентка одной из косметологических клиник в Москве обвинила хирурга в осложнениях после операции. По словам девушки, ее шея утратила подвижность из-за того, что ткани срослись неправильно. Контролирующие службы проверили медицинское учреждение и не нашли нарушений. Кто прав, как защититься от неудачной пластики — в материале NEWS.ru.
В чем пациентка обвинила пластического хирурга
В редакцию NEWS.ru обратилась москвичка Евгения Ш., которая полгода назад прибегла к хирургическому вмешательству в одной из косметологических клиник на юге Москвы. По словам девушки, ей неудачно провели процедуру липосакции нижней трети лица и шеи, после чего швы срослись неправильно. Ее кожа истончилась и нарушилась подвижность шеи.
Евгения заявила, что попыталась вернуть деньги за процедуру и добиться компенсации, но в клинике ей отказали. Тогда девушка обратилась в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и в полицию.
«По результатам жалоб одни отписки, перекидывают мои обращения в разные ведомства по кругу. В ответе Роспотребнадзора говорилось о том, что они якобы направили в [клинику] предупреждение о недопустимом нарушении моих требований. Никакой работы проделано не было. Росздрав зачем-то переслал мою жалобу владельцу клиники, чтобы он дал мне ответ. Тот игнорирует», — сказала москвичка.
Евгения также утверждает, что следователь по ее делу вызывал пластического хирурга на беседу, после чего объявил, что с врача можно лишь взыскать штраф в размере 120 тысяч рублей.
«Я заплатила за операцию 170 тысяч рублей и должна отдать около миллиона за восстановление здоровья и внешности», — заявила Евгения.
Она добавила, что следователь направил ее на судмедэкспертизу: там произвели визуальный осмотр, но не взяли никаких анализов и не провели УЗИ мягких тканей.
Евгения опасается, что дело будет закрыто. Девушка подала иск в суд.
Как пластический хирург отреагировала на обвинения москвички
Пластический хирург Дарья Н., на которую пожаловалась Евгения, заявила в беседе с NEWS.ru, что пациентка оставляет негативные отзывы о клинике в разных аккаунтах, приходит в учреждение и требует компенсацию. По словам медика, в ее прайсе нет тех услуг, о которых были написаны отрицательные отзывы.
«Она постоянно угрожает. Я была одна в клинике с маленьким ребенком. Евгения пришла под записью другой пациентки, как в 1990-е, с двумя мужиками-амбалами. Два часа меня не выпускали из клиники, тыкали мне досудебными претензиями на миллион рублей, причем необоснованно», — сказала врач.
Дарья отметила, что клинику проверяли контролирующие органы и не нашли нарушений. С лицензией также все в порядке, заверила хирург. По ее мнению, Евгения занимается вымогательством — она нигде не работает. Хирург наняла адвоката и намерена подать встречный иск в суд о клевете, травле и вымогательстве. Кроме того, она подала иски против СМИ, которые распространили порочащие ее репутацию сведения.
Дарья также подчеркнула, что государственные судмедэксперты, обследовавшие Евгению, не обнаружили заявленных травм. Она подчеркнула, что после выхода публикаций в прессе ее поддержало большое количество клиентов.
«Евгения показывает фото трехдневной давности после процедуры, у каждого будет отек», — возмутилась медик.
Как избежать проблем после пластических манипуляций
Нештатные ситуации, возникающие после пластических операций, входят в топ дел о некачественно оказанной медицинской помощи, сказала NEWS.ru юрист Екатерина Батурина. По ее словам, в России в год рассматривается всего около 50 тысяч медицинских дел, и только более половины исков удовлетворяются судами.
«Причин в этом несколько: если нет вреда здоровью и экспертиза не установила причинно-следственную связь между действиями или бездействием врача и наступившими последствиями, уголовное дело не будет возбуждено», — сказала она.
Батурина добавила, что пациент вправе обратиться в суд с гражданским иском и потребовать компенсацию. В этом случае будут действовать другие стандарты доказывания. К тому же в гражданском процессе действует презумпция виновности, отметила медицинский юрист.
«Мы исходим из того, что врач должен доказать качество оказания медицинской помощи», — пояснила Батурина.
По ее словам, важно понять, какого результата от процедуры ждали врач и пациент. Если появились недочеты, влияющие на состояние здоровья пациента или его внешний вид, это явно свидетельствует о некачественности услуги. Размер компенсации будет зависеть от выявленных нарушений и характера последствий, добавила она.
«Например, если после липосакции шеи невозможно нормально крутить головой, необходимо установить, можно или нельзя это исправить. К сожалению, на практике мы сталкиваемся с тем, что это не всегда возможно. Бывает и так, что на лечение уходит много времени и денег. Все это можно взыскать в пользу пациента», — сказала Батурина.
Она уточнила, что в сумму компенсации могут входить расходы на медицинскую манипуляцию, реабилитацию и последующее лечение, а также на устранение недостатков и последствий, включая даже утраченный заработок.
«Таким образом, сумма компенсации может быть в три раза выше стоимости самой услуги, а то и больше», — сказала Батурина.
На что нужно обращать внимание при выборе клиники
Как показывает практика, в большинстве случаев негативные последствия после пластических операций — это результат непрофессионализма врача, нарушений базовых требований к проведению диагностики и ведению документации, отметила Батурина. Кроме того, риски часто связаны с проведением процедуры в праздничные и выходные дни, подчеркнула она.
«Главная рекомендация — обращать внимание на подписываемые документы и информированное добровольное согласие: все ли врач разъяснил до процедуры, о всех ли последствиях и рисках рассказал. Если хирург уверяет, что последствий нет, стоит насторожиться», — сказала юрист.
По ее словам, пациенты часто обращаются в клинику после просмотра соцсетей с фотографиями до и после операции и начитавшись положительных отзывов. Однако эти данные бывают ненастоящими. По этой причине необходимо скрупулезно изучать информацию о клинике и враче, посоветовала Батурина.
«Всегда важно помнить, что доверие и доверчивость — это совершенно разные понятия. Доверчивость — отсутствие бдительности, базовой вещи в наше время, позволяющей выбрать квалифицированного специалиста», — резюмировала эксперт.
