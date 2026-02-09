Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 18:04

Косметолог-мясник калечила клиенток за большие деньги

Косметолог из Махачкалы стала фигуранткой дела после неудачной процедуры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жительница Махачкалы стала фигуранткой уголовного дела об оказании косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан. По данным ведомства, одна из ее клиенток получила тяжкий вред здоровью после ее косметологической процедуры.

В августе 2025 года в своем частном кабинете она провела косметологическую процедуру местной жительнице, в результате чего последней был причинен тяжкий вред здоровью, — сказано в сообщении.

По версии следствия, фигурантка не состояла на учете в налоговом органе в качестве ИП. Также у нее не было соответствующего медицинского образования и лицензии на осуществление такой деятельности.

Telegram-канал Baza передает, что псевдокосметолог проводила серьезные процедуры как минимум с 2023 года. Пациентки рассказали, что консультации она вела дистанционно — по фото. А встреча с клиенткой происходила уже в день операции. Одна из пострадавших заплатила 408 тыс. рублей за коррекцию фигуры, но получила лишь некроз тканей. По предварительной информации, всего от рук «косметолога» пострадали не менее восьми девушек — некоторые до сих пор лежат в больницах и восстанавливаются.

Ранее в Воронеже возбудили дело против заведующего отделением городской больницы, подозреваемого в проведении незаконных пластических операций. По версии следствия, в 2025 году он за 300 тыс. рублей провел частной пациентке ряд операций, используя казенное оборудование и персонал, а вырученные средства присвоил.

