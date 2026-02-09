Косметолог-мясник калечила клиенток за большие деньги

Жительница Махачкалы стала фигуранткой уголовного дела об оказании косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан. По данным ведомства, одна из ее клиенток получила тяжкий вред здоровью после ее косметологической процедуры.

В августе 2025 года в своем частном кабинете она провела косметологическую процедуру местной жительнице, в результате чего последней был причинен тяжкий вред здоровью, — сказано в сообщении.

По версии следствия, фигурантка не состояла на учете в налоговом органе в качестве ИП. Также у нее не было соответствующего медицинского образования и лицензии на осуществление такой деятельности.

Telegram-канал Baza передает, что псевдокосметолог проводила серьезные процедуры как минимум с 2023 года. Пациентки рассказали, что консультации она вела дистанционно — по фото. А встреча с клиенткой происходила уже в день операции. Одна из пострадавших заплатила 408 тыс. рублей за коррекцию фигуры, но получила лишь некроз тканей. По предварительной информации, всего от рук «косметолога» пострадали не менее восьми девушек — некоторые до сих пор лежат в больницах и восстанавливаются.

