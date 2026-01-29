Стало известно, нужно ли Молдавии одобрение СНГ для выхода из содружества

Молдавия сможет покинуть СНГ без одобрения со стороны других стран-членов содружества, заявил генсек организации Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, решение глав государств и правительств Содружества Независимых Государств не потребуется для утверждения этой процедуры.

Что касается решения Совета глав государств, то, на мой взгляд, это не требуется, — отметил Лебедев.

Ранее генсек СНГ сообщал, что Молдавия не направляла в органы Содружества Независимых Государств заявление о выходе из организации. По его словам, для начала процедуры молдавские власти должны направить соответствующие документы.

До этого МИД Молдавии сообщал, что республика начала процесс выхода из СНГ, который займет больше года после того, как правительство и парламент одобрят решение. Страна уведомит организацию о денонсации ключевых договоров. Власти приняли решение расторгнуть ключевые документы по сотрудничеству в СНГ. После уведомления процедура формально займет не менее года, в течение которого будут согласованы все технические и юридические формальности выхода.