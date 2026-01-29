Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 11:53

Стало известно, нужно ли Молдавии одобрение СНГ для выхода из содружества

Лебедев: Молдавии не потребуется решение глав содружества для выхода из СНГ

Фото: Дмитрий Осматеско Sputnik/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Молдавия сможет покинуть СНГ без одобрения со стороны других стран-членов содружества, заявил генсек организации Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, решение глав государств и правительств Содружества Независимых Государств не потребуется для утверждения этой процедуры.

Что касается решения Совета глав государств, то, на мой взгляд, это не требуется, — отметил Лебедев.

Ранее генсек СНГ сообщал, что Молдавия не направляла в органы Содружества Независимых Государств заявление о выходе из организации. По его словам, для начала процедуры молдавские власти должны направить соответствующие документы.

До этого МИД Молдавии сообщал, что республика начала процесс выхода из СНГ, который займет больше года после того, как правительство и парламент одобрят решение. Страна уведомит организацию о денонсации ключевых договоров. Власти приняли решение расторгнуть ключевые документы по сотрудничеству в СНГ. После уведомления процедура формально займет не менее года, в течение которого будут согласованы все технические и юридические формальности выхода.

СНГ
Молдавия
Сергей Лебедев
содружества
процедуры
выход
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Стало известно, какое соглашение обсуждают Белый дом и Сенат США
Названы страны, которые смогут заменить США в передаче разведданных ВСУ
Пассажиры автобуса выпали на дорогу и попали на видео
Стали известны новые подробности о ликвидированных в Дагестане боевиках
Невролог рассказала, как вовремя распознать дефицит магния в организме
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со «стояком»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.