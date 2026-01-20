Стало известно, когда Молдавия окончательно покинет СНГ

Молдавия начала процесс выхода из СНГ, который займет больше года после того, как правительство и парламент одобрят решение, сообщило Министерство иностранных дел страны. Страна уведомит организацию о денонсации ключевых договоров.

Решение о выходе из СНГ вступит в силу по истечении 12 месяцев после официального уведомления со стороны МИДа Молдавии, — уточнили в министерстве.

Власти приняли решение расторгнуть ключевые документы СНГ. Среди них Устав, подписанный в Минске 22 января 1993 года, соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года и дополнительный протокол к соглашению от 21 декабря 1991 года. После уведомления процедура формально займет не менее года, в течение которого будут согласованы все технические и юридические формальности выхода.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал решение правительства республики начать процедуру выхода из СНГ, назвав его ошибочным и противоречащим воле большинства граждан. По его словам, этот курс, проводимый под давлением Запада, может привести страну к трагедии.