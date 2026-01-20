Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 01:43

В Молдавии дали оценку решению вывода страны из состава СНГ

Додон: решение о выходе Молдавии из состава СНГ противоречит интересам народа

Парламент и президентский дворец в Кишиневе, Молдавия Парламент и президентский дворец в Кишиневе, Молдавия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Намерение правительства Молдавии выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ) стало ошибочным и страшным для народа, заявил в беседе с ТАСС бывший президент республики, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. По его мнению, это решение противоречит воле большинства граждан и может привести к негативным последствиям для республики.

Курс на разрыв отношений с СНГ и Россией, который проводит президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, проводится по указке западных кураторов и может привести нас к трагедии, которую переживает народ Украины, — уточнил политик.

Заявление Додона стало ответом на анонс вице-премьера, министра иностранных дел Михая Попшоя о начале процедуры выхода Молдавии из СНГ. Бывший лидер уверен, что большинство граждан желает сохранять дружественные и торговые связи с Россией и странами СНГ.

Ранее МИД России сообщал, что продолжает получать сообщения о случаях дискриминации, необоснованных ограничений и некорректного обращения с гражданами России при въезде в Молдавию. В пресс-службе дипведомства попросили российских граждан взвесить все за и против и по возможности отложить поездку в республику.

