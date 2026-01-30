Пластика, бездетность, безразличие к Украине: как живет Олег Меньшиков

Поклонники заподозрили народного артиста России Олега Меньшикова в пластической операции. Что об этом известно, как сложилась его личная жизнь, что известно о политической позиции актера?

Правда ли Меньшиков делал пластику

Алла Пугачева выразила восхищение Олегом Меньшиковым. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она обратилась к актеру с множеством теплых слов.

Как пишет KP.RU, в последнее время Меньшиков заметно изменился: он стал выглядеть моложе и стройнее. Издание сообщает, что поклонники заподозрили 65-летнего артиста в пластике, они считают, что актер мог обратиться к хирургу за подтяжкой или уколами красоты.

Недавно актер продемонстрировал свой новый элегантный образ. Он выбрал серый пуловер и свободные брюки. Олег Евгеньевич дополнил свой стильный наряд изысканными аксессуарами: длинным шарфом, кожаным портфелем и множеством золотых колец с бриллиантами.

Публика была поражена роскошью, а при виде Меньшикова даже Алла Пугачева не смогла сдержать восхищения: «Какие красивые руки у обладателя таких шикарных украшений. Браво!» — заявила Примадонна.

Артист ранее рассказывал о своем опыте борьбы с морщинами. Он рассказал, что посещает косметолога на регулярной основе. Для поддержания молодости он также уделяет внимание правильному питанию. После шести вечера он не ест, а основным приемом пищи считает завтрак.

Как сложилась личная жизнь Меньшикова, почему у него нет детей

Олег Меньшиков вступил в брак с Анастасией Черновой, которая младше его на 23 года. Их свадьба состоялась в 2005 году, однако у пары нет детей.

«Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла», — признавался артист.

О политической позиции Меньшикова ничего не известно. Он никак не комментировал спецоперацию России на Украине. В своих ранних интервью Меньшиков говорил, что его не интересуют политика и происходящие на Украине события.

«Вот это меня вообще не волнует, ситуация на Украине», — заявлял он.

Что известно о здоровье Меньшикова

По данным Telegram-канала Mash, в феврале прошлого года у Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание.

«Сейчас народный артист РФ проходит спецтерапию. Ранее на то, что у него есть серьезное заболевание, обратили внимание светские обозреватели. Писали, что актер резко похудел и облысел», — утверждал Mash.

Руководитель отдела по связям с общественностью Театра имени Ермоловой Ксения Дремова заявила, что информация о заболевании актера не соответствует действительности.

«Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно. <…> Это чушь и бред, который не имеет ничего общего с реальностью», — сказала она.

О проблемах со здоровьем Меньшиков говорил только в 2021 году. Тогда он лег на плановую операцию, в ходе которой возникли осложнения, и он некоторое время находился в коме.

«После комы у меня произошел какой-то сдвиг. Я стал по-другому понимать происходящее. Нет, это не переоценка. Просто возник другой взгляд на все. Не знаю, как это назвать», — делился он.

