Тайная свадьба, молчание об СВО, карьера: где сейчас певица Елка

Певица Елка (Елизавета Иванцив) косвенно объявила о своем замужестве, показав обручальное кольцо. Правда ли артистка связала себя узами брака, что известно о ее личной жизни?

Что известно о личной жизни Елки

Елка намекнула на свою свадьбу в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В социальной сети она выложила видео, где показала свое обручальное кольцо.

Певица решила не раскрывать личность своего избранника, придерживаясь принципа не афишировать личную жизнь. В опубликованном видео артистка прогуливается с возлюбленным на фоне заснеженного зимнего пейзажа. В заключительной части ролика Елка демонстрирует руку с обручальным кольцом, намекая поклонникам на важное событие в своей жизни.

Подписчики и коллеги в комментариях тепло поздравили артистку. Они отметили, что им приятно видеть ее счастливой и что она нашла «именно того человека, который ей нужен».

Артистка ранее уже была замужем. В 2010 году она тайно сочеталась браком с Сергеем Астаховым, с которым дружила с юных лет. Хотя официального заявления о разводе не последовало, в 2016 году совместные публикации пары исчезли из социальных сетей Иванцив.

До этого длительные отношения связывали Елку с Василием Крайняном, участником команды КВН «Палата № 6». Их роман продлился семь лет и завершился после переезда певицы в Москву.

Как сложилась карьера Елки

Артистка начала свою карьеру в музыке в 1990-е годы, присоединившись к рэп-R’n’B коллективу B& B в роли бэк-вокалистки. Группа не завоевала широкой известности, но имела успех среди поклонников русскоязычного хип-хопа.

В 2001 году рэпер и продюсер ШEFF (настоящее имя Влад Валов) обратил внимание на коллектив. Через три года он предложил артистке создать творческий союз для начала сольной карьеры.

«Сначала я решила, что это шутка, розыгрыш», — признавалась однажды Елка.

В ноябре 2005 года Елка выпустила свой дебютный сольный альбом под названием «Город обмана». В этом альбоме она экспериментировала с различными музыкальными жанрами, что получило высокую оценку от музыкальных критиков. Большинство текстов песен написал Валов, который также занимался созданием музыки и аранжировок.

Следующим успешным синглом артистки стала композиция «Девушка-студентка». Елка закрепила успех, выпустив альбом «Тени». В 2007 году вышел первый и единственный видеоальбом певицы. В 2008 году артистка удивила публику песней «Мальчик-красавчик».

В 2011 году вышел альбом «Точки расставлены», отличавшийся от предыдущих мягким, приближенным к поп-музыке звучанием.

Песни «Прованс» и «Около тебя» стали хитами, за которые Елка получила ряд наград, в том числе и второй «Золотой граммофон». В пластинке певица также спела дуэтом с российским шоуменом Павлом Волей. Этот период повлек не только эксперименты со стилем, но и бурный рост популярности.

Осенью 2025-го Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что исполнительница внесла корректировки в один из своих хитов — «Прованс».

Она заменила строчку «Завтра в 07:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте», вместо этого спев: «Завтра в 07:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте».

В 2024 году музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что Елка сможет вернуть былую популярность в России, если запишет новый хит. Он отметил, что это действенный способ для любого артиста. По его мнению, певице стоит записать что-то приближенное к прошлым популярным композициям.

«Для любого артиста единственный способ вернуться и быть на пике популярности — записать что-то хитовое. Так что вернуть былую славу певица Елка сможет, если запишет хотя бы что-то приближенное к тому, что выпускала ранее. Ее песни „Прованс“, „На большом воздушном шаре“ звучали после выхода повсюду», — пояснил продюсер.

Он выразил уверенность, что у Елки достаточно потенциала, чтобы записать новый хит. Бабичев уточнил, что артистке нужно работать только над музыкой. По его мнению, попытки напомнить о себе скандалами или участием в различных ток-шоу никак не помогают тем знаменитостям, которые хотят вернуть славу. Он добавил, что не знает, с чем связано снижение популярности Елки.

Говорила ли Елка об СВО

С момента начала конфликта на Украине Елизавета не делала никаких заявлений относительно специальной военной операции. Тем не менее в марте 2023 года региональные власти России начали включать в контракты с артистами положения, запрещающие дискредитацию армии. Так, власти Псковской области, где она должна была выступить на дне города, в договоре прописали, что Елке нельзя делать любые политические высказывания и допускать дискредитацию властей и Вооруженных сил РФ.

В конце июля концерт отменили. Директор певицы Елки Елизавета Феофанова подчеркнула в беседе с «Абзацем», что выступление артистки в Пскове перенесли.

«Насколько я знаю, отменили празднование Дня города, и концерт перенесли на следующий год», — заявила представительница артистки.

До этого мэр Пскова Борис Елкин назвал выступление певицы на предстоящем мероприятии «неуместным». По его словам, изменился формат Дня города, поэтому власти решили отозвать приглашение исполнительницы.

Читайте также:

Скандальный развод, планы уйти на СВО, США: как живет Константин Соловьев

Пародия Дорохова на Брижит Макрон покорила французов: чем, что известно

Слухи о разводе с Алферовой, поддержка Путина и СВО: где сейчас Егор Бероев