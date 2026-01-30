Скандальный развод, планы уйти на СВО, США: как живет Константин Соловьев

Известный российский актер Константин Соловьев снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Что известно о личной жизни артиста, правда ли, что он собирался пойти на СВО?

Как сложилась личная жизнь Соловьева

Как пишет StarHit, бывшие супруги Константина Соловьева не прекращают публичный конфликт.

По данным издания, танцовщица Анастасия Ларина обратилась в программу «Пусть говорят» на Первом канале две недели назад и рассказала, что ее экс-муж не помогает ей материально и пытается лишить ее и дочек квартиры. Еще одна бывшая жена Соловьева Евгения Ахременко отреагировала на это заявление, утверждая, что в рассказе Лариной есть несоответствия фактам.

«Настя подала на алименты в размере 200 тысяч рублей плюс содержание. Там какие-то сумасшедшие цифры были. Например, 45 тысяч рублей на такси. Когда мне это показали, я удивилась, но подумала: „Ладно, это не моя история“. Меня просто интересует, почему возник этот иск? Когда в ток-шоу Настю спросили, почему она не пошла в суд, она ответила: „Потому что хотела решить все полюбовно“. Ну, это же ложь! Она пошла в суд, есть исковое заявление», — возмутилась актриса.

Евгения подчеркнула, что Соловьев не собирался оставлять бывшую супругу и дочерей без жилья: «Он никого не собирается выселять. Он хочет раздела имущества, когда младшая дочь станет совершеннолетней. До этого он вообще никого не трогает».

Михаил Дорожкин, друг Константина Соловьева, вступился за него. Он отметил, что Соловьев очень любит своих дочерей, привык много времени проводить с ними и всегда быть на связи. Однако после расставания Ларина не позволяет ему общаться с детьми.

Соловьев и Ларина расстались в 2023 году. Ларина была третьей супругой артиста, она рассказывала, что на протяжении всего периода брака Константин требовал к себе повышенного внимания: ему было важно, чтобы жена смотрела все сериалы с его участием и постоянно хвалила его игру.

Впервые Константин Соловьев женился на однокурснице по Щукинскому училищу, гражданке США Ине Баррон. Сразу после завершения обучения они переехали в Штаты.

По признанию артиста, он не стремился к славе в Голливуде, но все же зарегистрировался как профессиональный актер и заключил договор с агентом. Из-за отсутствия работы и финансовых трудностей в Штатах он нашел себя в роли фитнес-тренера.

В США Соловьев жил в течение 10 лет. Там он расстался с супругой и встретил свою вторую жену, Евгению Ахременко, которая работала дипломатом. Вместе они вернулись в Россию, где Соловьев возобновил свою карьеру актера. Их брак продлился три года, несмотря на появление на свет двух сыновей.

Правда ли, что Соловьев хотел уйти на фронт

Константин Соловьев поддерживает действия российской власти и впервые побывал в Донбассе в 2014 году со спектаклем «Сниму квартиру». По словам артиста, увиденное оказало на него большое впечатление, в частности заклеенные накрест лентой окна, чтобы во время обстрелов не разлетались стекла. Еще одной мерой безопасности, напоминавшей актерам о реальном положении вещей, был совет не включать свет, когда стемнеет.

«Вот эти вот окна, которые я помню из фильмов про Ленинград, когда была Великая Отечественная война. Вот эти вот кресты — это для меня было потрясение безумное. Я не мог понять, почему и как это все происходит», — рассказал артист Борису Корчевникову.

Соловьев заявил, что после начала специальной военной операции рассматривал возможность отправиться на фронт добровольцем. Он подчеркнул, что готов принять участие в спецоперации, если будет призван.

«У меня были мысли пойти добровольцем. И я решил, что, если меня призовут, я обязательно пойду. Но в данный момент то, что я могу и обязан сделать, — это ездить по стране и поддерживать Россию, людей, семью. Это вот то, что я могу сейчас сделать. И я буду продолжать это дело», — заявил актер.

Чем сейчас занимается Соловьев

Константин Соловьев продолжает творческую деятельность.

В прошлом году при участии актера свет увидели картины: «Тайна адмирала Ушакова», «Провинциальный детектив — 3», «Казнить нельзя помиловать», «Полюби меня снова», «Позывной „Альфа“», «Ваня» и «Бэби Фэйс».

В настоящий момент в производстве находится сериал «Прозрение», в котором Соловьев исполнит одну из главных ролей.

