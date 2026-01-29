Завершение карьеры, здоровье, молитвы за Путина: где сейчас Елена Ваенга

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Елена Ваенга завершила карьеру и посвятила себя личной жизни. Правда ли это, что известно о жизни артистки?

Правда ли, что Ваенга завершила карьеру

Как отметил Дворцов, певица Елена Ваенга стала меньше появляться на публике, так как хочет больше времени уделять личной жизни. Он добавил, что знаменитость не объявляла о завершении карьеры или уходе со сцены, но решила сосредоточиться на семье.

«Елена Ваенга, честно говоря, отдельный вид искусства! Да, она не объявляла о завершении карьеры или уходе со сцены, но приняла решение посвятить себя личной жизни», — сообщил собеседник.

В 2016 году артистка вышла замуж за барабанщика Романа Садырбаева, от которого в 2012 году родила сына Ивана. В январе прошлого года Ваенга впервые вывела наследника на сцену, он во время концерта аккомпанировал ей на фортепиано.

Продюсер также подчеркнул, что новогодние каникулы артистка предпочитает проводить в кругу близких. Он также отметил, что слава не бывает вечной и требует постоянной работы: записи новых хитов, участия в развлекательных проектах, активного присутствия на телевидении, масштабных пиар-кампаний и регулярного внимания со стороны медиа.

При этом на официальном сайте певицы есть расписание ее концертов. Согласно этой информации, у Ваенги запланировано 30 выступлений, которые пройдут в период с января по апрель 2026 года.

Что известно о здоровье Ваенги

Прошедшей осенью Telegram-канал Mash сообщил, что Елена Ваенга рискует потерять голос, поскольку она продолжает активно выступать, несмотря на недавние проблемы с горлом.

В публикации утверждается, что после каждого выступления артистке становится заметно труднее, однако она наотрез отказывается петь под фонограмму, по данным канала, несмотря на ухудшающееся состояние,

Сама Ванга или ее представители эти сведения не комментировали.

Что известно о смерти фанатки на концерте Ваенги

В феврале в Твери во время концерта Ваенги умерла 71-летняя женщина.

«Одна из зрительниц пожилого возраста почувствовала себя плохо: при выходе из зала женщина потеряла сознание», — рассказали во дворце. Telegram-канал SHOT сообщил, что на мероприятии женщина присутствовала вместе с подругой, плохо стало обеим.

«По данным SHOT, 71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК „Пролетарка“ со своей подругой. Прямо во время концерта обеим стало плохо, и Тамара скончалась в районе девяти часов вечера. Вторую сумели спасти», — уточняется в публикации.

По информации администрации, во время концерта сотрудники учреждения быстро вызвали скорую помощь, а врач-кардиолог, находившаяся в зале, оказала женщине первую помощь. Температура в помещении была комфортной, как подтвердили в ДК.

Скорая помощь прибыла на место происшествия через девять минут после вызова, но женщина скончалась до их прибытия.

Причиной смерти поклонницы стал оторвавшийся тромб, сообщил SHOT. По данным источника, все произошло во время антракта.

Как Ваенга относится к СВО и Путину

Елена Ваенга, как сообщают СМИ, после начала спецоперации заявила в соцсетях, что «будет молчать, как молчала восемь лет». На текущий момент данная публикация в ее профиле не обнаружена.

Артистка впервые высказалась о российской политике в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак, которое состоялось в мае 2022 года. Она заявила о своей полной поддержке действий президента России Владимира Путина.

«Мне нужен только он. Никто не может быть таким. Он очень сильный, я с ним не боюсь. Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной. И я молилась за своего президента, как за близкого человека», — сказала она.

