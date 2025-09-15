Известная российская певица может остаться без голоса

Telegram-канал Mash сообщает, что певица Елена Ваенга может потерять голос, так как продолжает выступать без остановки, несмотря на перенесенные недавно болезни горла. Канал уточняет, что в сентябре у артистки запланированы концерты сразу в 20 городах, и это лишь начало масштабного тура, который продлится до марта 2026 года.

В публикации утверждается, что после каждого выступления артистке становится заметно труднее, однако она наотрез отказывается петь под фонограмму. По данным канала, несмотря на ухудшающееся состояние, Ваенга намерена довести весь тур до конца вопреки всем рискам.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос говорила, что певица выросла в семье, где царили строгие нормы и четкие правила поведения, поэтому артистка до сих пор отдает бывшему супругу половину своих гонораров. Кардиакос упомянула, что сама Ваенга говорила о том, как в детстве чувства и эмоции в доме считались второстепенными, а на первом месте всегда стояли порядок и дисциплина. Именно такой уклад, по мнению психолога, помог певице добиться значительных высот в карьере.

До этого критик Сергей Соседов выразил мнение, что Елена Ваенга способна занять ведущую позицию на российской эстраде — ту, что раньше занимала Алла Пугачева. Он подчеркнул, что на своих выступлениях певица всегда поет без фонограммы и проявляет искреннее уважение к публике. По его словам, ему особенно понравилась ее новая концертная программа, в которой задействован большой состав музыкантов, а звук остается исключительно живым.