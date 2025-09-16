Здоровье, смерть фанатки на концерте, молитвы за Путина: как живет Ваенга

Заслуженная артистка России Елена Ваенга продолжает творческую деятельность. Сейчас она путешествует по России в рамках большого тура. Что известно о проблемах со здоровьем певицы, из-за чего на одном из ее концертов умерла фанатка?

Правда ли, что Ваенга может потерять голос

Telegram-канал Mash сообщил, что Елена Ваенга может потерять голос, так как продолжает выступать без остановки, несмотря на перенесенные недавно болезни горла.

Авторы канала уточняют, что в сентябре артистка отправится в тур, который охватит 20 городов. Это будет лишь первый этап масштабного гастрольного тура, который продлится до марта 2026 года.

В публикации утверждается, что после каждого выступления артистке становится заметно труднее, однако она наотрез отказывается петь под фонограмму. По данным канала, несмотря на ухудшающееся состояние, Ваенга намерена довести весь тур до конца вопреки всем рискам.

Что известно о смерти фанатки Ваенги на концерте певицы

В феврале в Твери во время концерта Ваенги умерла 71-летняя женщина.

«Одна из зрительниц пожилого возраста почувствовала себя плохо: при выходе из зала женщина потеряла сознание», — рассказали во дворце.

Telegram-канал SHOT сообщил, что на мероприятии женщина присутствовала вместе с подругой, плохо стало обеим.

«По данным SHOT, 71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК „Пролетарка“ со своей подругой. Прямо во время концерта обеим стало плохо, и Тамара скончалась в районе девяти часов вечера. Вторую сумели спасти», — уточняется в публикации.

По информации администрации, сотрудники учреждения сразу вызвали скорую помощь, а находящаяся в зале врач-кардиолог оказала женщине первую помощь. Во время концерта температура в помещении была комфортной, уточнили в ДК.

Машина скорой помощи прибыла в течение девяти минут после поступления вызова, но женщина уже была мертва.

Причиной смерти 71-летней поклонницы певицы Елены Ваенги на концерте в Твери стал оторвавшийся тромб, сообщил SHOT. По данным источника, все произошло во время антракта.

Сообщалось, что певица прервала выступление со словами: «Не могу петь, когда в фойе человек лежит» и пообещала приехать в город в другой раз.

Как Ваенга относится к СВО и Путину

Елена Ваенга после начала спецоперации, по данным СМИ, написала в социальных сетях, что «будет молчать, как молчала восемь лет». На настоящий момент соответствующая публикация в ее аккаунте отсутствует.

Впервые свое отношение к российской политике Ваенга публично выразила в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак в мае 2022 года, отметив, что она полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина.

«Мне нужен только он. Никто не может быть таким. Он очень сильный, я с ним не боюсь. Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной. И я молилась за своего президента, как за близкого человека», — сказала она.

