14 сентября 2025 в 02:20

Гонорары, злость Пугачевой, личная жизнь: где сейчас Игорь Николаев

Игорь Николаев Игорь Николаев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Народный артист России Игорь Николаев продолжает творческую деятельность. Какие последние новости выходили о композиторе, что известно о его гонорарах, почему на него обижена Алла Пугачева?

Что известно о заработках Николаева

Композитор, поэт и певец Игорь Николаев получает до €30 тысяч (около 3 млн рублей) за одно выступление, сообщает издание «Абзац», ссылаясь на представителя ивент-агентства.

Как отмечают журналисты, график Николаева расписан до середины октября. Помимо гонорара, заказчику предстоит также выполнить бытовой и технический райдеры артиста на сумму около €20 тысяч (почти 2 млн рублей).

Игорь Николаев, как отмечает «Абзац», владеет элитными апартаментами в Дубае, которые, как заявил эксперт по зарубежной недвижимости Марк Гершкович, стоят от $8 млн (675 млн рублей).

Также сообщается, что у народного артиста в собственности находится дом в поселке Барвиха-2 примерно за 180 млн рублей и две квартиры на берегу моря в Юрмале за почти 30 млн и 50 млн рублей.

Почему Пугачева зла на Николаева

Певица Алла Пугачева в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила, что разочарована поведением композитора Игоря Николаева и не желает поддерживать с ним связь. После долгих лет творческого взаимодействия Примадонна выразила недовольство музыкантом, так как он не упомянул ее во время своего выступления.

Певица считает, что Николаеву запретили публично высказываться о ней и его бывшей возлюбленной Наташе Королевой и он с этим согласился. Алла Борисовна заявила, что сама бы никогда так не поступила.

«Как-то нет особого желания с ним общаться. Он пришел на телевидение, и ему сказали: „Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!“ И он сказал: „Хорошо“. Вот если бы мне так сказали: не вспоминать об Игоре Николаеве, я бы не пошла. Для меня как человек он стал просто… Раскрылась сущность многих», — прокомментировала Пугачева.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что Пугачева обиделась на Николаева из-за тщеславия и желания постоянно находиться в центре информационного поля. По его словам, Примадонна российского шоу-бизнеса ожидает, что все ключевые новости будут связаны именно с ее персоной, особенно среди артистов ее поколения.

Что известно о личной жизни Николаева

Игорь Николаев с 2010 года состоит в браке с певицей Юлией Проскуряковой. В сети регулярно появляются слухи о разладе в семье и скором разводе.

Сам артист опровергает сведения о расставании.

Во время музыкальной Премии «Новое Радио AWARDS» певец заявил, что сообщения о разводе — выдумки желтой прессы и не имеют ничего общего с действительностью. По словам Николаева, в его браке царит идиллия.

«Выдумки желтой прессы. Это не имеет ничего общего с действительностью», — сказал Николаев.

