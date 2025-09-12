«Позиция обиженки»: продюсер о затаенной злости Пугачевой на Николаева

Певица Алла Пугачева обиделась на композитора Игоря Николаева из-за тщеславия и желания постоянно находиться в центре информационного поля, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, Примадонна российского шоу-бизнеса ожидает, что все ключевые новости будут связаны именно с ее персоной, особенно среди артистов ее поколения.

Пугачева [обиделась на Николаева, потому что] привыкла нести себя как примадонна в информационном поле. Все главные новости должны быть связаны с ней, особенно в творческой среде и именно среди, так сказать, артистов прошлого, когда она участвовала в шоу-бизнесе и имела влияние. Она хочет быть впереди новостной повестки. Когда ее не упоминают, наступает позиция «обиженки». Это такое преподнесение себя. Она очень высоко себя ценит, — пояснил Рудченко.

Ранее Пугачева заявила, что разочарована поведением Николаева и не желает поддерживать с ним связь. После многолетнего творческого сотрудничества Примадонна обиделась на музыканта, так как он не упомянул ее во время своего выступления.