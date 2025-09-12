Пугачева заявила, что обижена на Николаева Пугачева обиделась на Николаева из-за того, что он не упомянул ее на концерте

Певица Алла Пугачева в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила, что разочарована поведением композитора Игоря Николаева и не желает поддерживать с ним связь. После многолетнего творческого сотрудничества Примадонна обиделась на музыканта, так как он не упомянул ее во время своего выступления.

Певица считает, что Николаеву запретили публично высказываться о ней и его бывшей возлюбленной Наташе Королевой, и он с этим согласился. Алла Борисовна заявила, что сама бы никогда так не поступила.

Как-то нет особого желания с ним общаться. Он пришел на телевидение, и ему сказали: «Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!». И он сказал: «Хорошо». Вот если бы мне так сказали: не вспоминать об Игоре Николаеве, я бы не пошла. Для меня как человек он стал просто… Раскрылась сущность многих, — прокомментировала Пугачева.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Пугачева в новом интервью наговорила на несколько статей, в том числе об оправдании терроризма. По его мнению, у певицы могут быть психические проблемы, если она утверждает о знакомстве с террористами. Милонов также отметил, что решение Пугачевой уехать из страны было добровольным, а ее муж осознанно выбрал радикальную позицию.