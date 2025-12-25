Астропрогноз от нейросети: что ждет российских знаменитостей в 2026 году

Нейросеть DeepSeek сделала прогноз на 2026 год для российских артистов. Что об этом известно, какое будущее может быть у Григория Лепса, Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Ларисы Долиной и других звезд?

Киркоров займет место Пугачевой

Искусственный интеллект на основе анализа статей в СМИ, интервью и медийных трендов составил прогноз для российских знаменитостей в новом году. По версии нейросети, самым необычным 2026 год окажется для народного артиста РФ Филиппа Киркорова: он может создать уникальный спектакль-перформанс, который вознесет его на пьедестал «номер один в стране». А одна фраза из этого шоу станет мемом на весь год.

А вот для народной артистки СССР Аллы Пугачевой 2026 год может оказаться тихим и нерадостным. Как предположил ИИ, Примадонна почти прекратит появляться в соцсетях и будет хранить красноречивое молчание. Единственным ярким моментом наступающего года может стать публикация архивной записи Пугачевой, которая внезапно окажется популярной.

«Семья станет для нее единственной сценой, а наследие станет жить собственной жизнью», — предсказала нейросеть.

Долина может уйти со сцены

По версии искусственного разума, народная артистка России Лариса Долина после «квартирного скандала» может принять решение уйти на покой. Существует большая вероятность, что в 2026 году певица даст серию прощальных концертов под условным названием «Исповедь без микрофона». После она может полностью посвятить себя преподавательской деятельности и выпустить на эстраду большое число профессиональных исполнителей.

Столкнуться с усталостью от сцены может и народный артист РФ Николай Басков. В 2026 году, как предполагает нейросеть, он увлечется кинематографом и сыграет серьезную драматическую роль в полнометражном фильме. В случае негативной реакции критиков Басков может навсегда остаться в нише «артиста для корпоративов», сообщил ИИ.

Моргенштерн и Крид уйдут в тень

Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в 2026 году может пережить настоящий период «реинкарнации». Как считает нейросеть, попытки исполнять старый репертуар перестанут приносить певцу радость и удовлетворение. Он на время уйдет в тень, чтобы отдохнуть, и начнет работать как продюсер и автор для других музыкантов.

Паузу в творчестве возьмет и певец Егор Крид. Как предполагает нейросеть, артист тоже снимется в независимом кино, после чего уедет в длительное путешествие. Спустя время Крид может вернуться на сцену в новом амплуа — более тихом, задумчивом. 2026 год станет для него «годом взросления», которое аудитория примет на ура.

Бузова и Лепс найдут себе замену на сцене

По сообщению DeepSeek, певица Ольга Бузова в 2026 году может начать большую внутреннюю работу над собой. Не исключено, что она начнет важное обучение, которое окончит только в 2027 году. Сфера нового увлечения Бузовой может быть далека от шоу-бизнеса, поэтому она обеспечит себя «достойной заменой на сцене». Когда же исполнительница вернется на эстраду, она предстанет в кардинально новом амплуа.

Для народного артиста России Григория Лепса 2026-й станет годом повышенной заботы о здоровье. По данным ИИ, ему потребуется время, чтобы привести в порядок эндокринную систему и опорно-двигательный аппарат.

Также в будущем году певец может открыть собственный театр или продюсерский центр, который станет кузницей талантов — авторов-исполнителей. Главным проектом Лепса в 2026 году может стать продюсирование молодого неформатного артиста из регионов, чей успех станет личной его победой.

