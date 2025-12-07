Бузова неожиданно предложила россиянам поныть Бузова: для борьбы с недосыпом можно поныть и пожаловаться на усталость

Для борьбы с недосыпом нужно разрешать себе поныть и пожаловаться на усталость, заявила певица Ольга Бузова. По ее словам, раньше она стеснялась кому-то говорить о своем недосыпе, но потом нашла в этом пользу. В разговоре с Пятым каналом артистка добавила, что при этом рада своему загруженному графику и не хочет ничего менять.

У меня есть совет и лайфхак для всех тех, кому тяжело. Не переживайте, тяжело всем. И все-таки когда ты немножко пожалуешься, становиться легче. Я раньше очень сильно этого стеснялась и очень сильно боялась. <…> Если хочется жаловаться — жалуйтесь, если хочется поныть, можно чуть-чуть поныть, — поделилась Бузова.

Ранее певица заявляла, что восстановила доступ к своему аккаунту в социальных сетях, который был взломан мошенниками в октябре. Она сообщила, что злоумышленники размещали на ее странице ложные сведения, включая информацию о мнимом усыновлении ребенка.

До этого звезда продемонстрировала новое кольцо от ювелирного дома Cartier. Его стоимость составляет ориентировочно 230 тыс. рублей.