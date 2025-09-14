Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 01:20

Почему замок Пугачевой и Галкина в Грязи не продается: что говорят риелторы

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Уже много лет идут разговоры о будущем замка певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Почему недвижимость пары в деревне Грязь не продается, что говорят риелторы?

Как пишет KP.RU, продать особняк крайне сложно: его уникальные особенности отпугивают потенциальных покупателей.

Риелторы пояснили изданию, что состоятельные люди выбирают для приобретения недвижимость в престижных поселках, где есть все необходимое для комфортной жизни. В таких местах обычно расположены бассейны, современные спортивные залы, игровые площадки для детей, различные клубы, рестораны и ухоженные парки.

Уровень охраны и социальный статус соседей также играют значительную роль. В деревне Грязь нет ничего подобного — рядом расположены дома обычных людей.

Отмечается, что еще одной проблемой стало отсутствие кадастрового учета особняка. После присвоения Галкину статуса иноагента интерес к его имуществу значительно снизился.

Также в публикации указывается на то, что даже знаменитости не раз шутили над внешним видом этого здания, сравнивая его с «французским замком в русской деревне». Архитектура особняка действительно выделяется: фасад украшен вензелями и гаргульями, а внутри царит вычурный и изысканный интерьер.

Огромные расходы на содержание, как пишут авторы публикации, также являются существенным недостатком. Только коммунальные платежи в зимний период достигают полумиллиона рублей в месяц, а обеспечение охраны, уход за садом и обслуживание двухгектарного участка обходятся примерно в 300 тысяч. В итоге поддержание замка требует до 800 тысяч рублей ежемесячно.

Какие планы у Пугачевой на замок в деревне Грязь

В недавнем большом интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Пугачева выразила желание превратить свой дом в деревне Грязь в музей любви.

Артистка ответила на вопрос о новостях касательно возможного сноса ее дома, подчеркнув, что сейчас с жилищем все в полном порядке.

«Я вообще не загадываю. Живем дальше. Я думаю, что дети когда-нибудь посетят. Сделают там музей любви. Фотографий много. Не бесплатный. Вход будет за небольшие деньги», — сказала Пугачева.

Недавно сообщалось, что Пугачева и Галкин сэкономили порядка 180 млн рублей, избегая налогов за замок в Грязи. В сети появилась информация, что шестиэтажного дворца площадью 1,8 тыс. квадратных метров на кадастровой карте нет.

Согласно бумагам, супругам принадлежит только земельный участок. Предполагается, что хозяева не стали регистрировать свою недвижимость, чтобы сэкономить. По закону, как только здание становится на кадастровый учет, владелец обязан оплачивать ежегодный налог.

Пугачева и Галкин, как отметил Telegram-канал SHOT, платят только за земельный участок площадью 12 тыс. «квадратов» — ежегодно около 170 тыс. рублей. Если бы они зарегистрировали замок, как положено, то за дом кадастровой стоимостью 600 млн рублей им пришлось бы отдавать каждый год около 12 млн рублей.

