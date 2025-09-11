Адвокат объяснил, почему против Пугачевой могут возбудить уголовное дело

Против певицы Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут возбудить уголовное дело за умышленную неуплату налогов на их недвижимость в России, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, для этого фискальным органам потребуется доказать злой умысел артистов, которые, предположительно, не платили налог за свой замок в деревне Грязь на протяжении 15 лет.

Если предположить, что Пугачева и Галкин платили только налог на землю, а за замок в деревне Грязь нет, то срок исковой давности по таким делам — три года. Исходя из стоимости в 600 млн рублей при 2% в год, получается, что налог на такую недвижимость составляет 12 млн рублей в год. Значит, они должны будут заплатить 36 млн рублей. Надо будет доказать, что артисты специально не стали регистрировать недвижимость, чтобы не платить налог. Если умысел будет доказан, тогда против них могут завести уголовное дело из-за умышленной неуплаты налогов, — пояснил Бенхин.

Он отметил, что у Пугачевой и Галкина в России были официальные доходы, с которых они исправно платили налоги. По словам адвоката, в такой ситуации уплата налога на недвижимость привела бы к взаимозачету, и значительная часть суммы вернулась бы к ним в виде вычета.

То есть шоумену Первый канал заплатил 100 млн рублей, он заплатил 12 млн рублей в год [в виде налогов]. Соответственно, есть специальные формулы, которые считает налоговая. По сути, он бы получал возврат этих денег. И так же Пугачева, так как у них однозначно были белые доходы. Поэтому умысла не ставить на учет замок, чтобы сэкономить на налогах, не было, — резюмировал Бенхин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Пугачева и Галкин сэкономили порядка 180 млн рублей, избегая налогов за замок в Грязи в Московской области. По информации канала, шестиэтажного дворца площадью 1,8 тысячи квадратных метров на кадастровой карте нет.