10 сентября 2025 в 17:55

Пугачева хочет превратить свой замок в музей любви

Пугачева хочет, чтобы ее дети сделали из дома в Грязи музей любви

Фото: NEWS.ru

Певица Алла Пугачева выразила желание превратить свой дом в деревне Грязь в музей любви. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) артистка ответила на вопрос о новостях касательно возможного сноса ее дома, подчеркнув, что сейчас с жилищем все в полном порядке.

Я вообще не загадываю. Живем дальше. Я думаю, что дети когда-нибудь посетят. Сделают там музей любви. Фотографий много. Не бесплатный. Вход будет за небольшие деньги, — сказала Пугачева.

Ранее Алла Пугачева назвала современных исполнителей, творчество которых ей нравится. Примадонна отметила, что не следит постоянно за российской эстрадой, но особо выделила артиста Жору Гранжа. Она призналась, что иногда смотрит выступления новых звезд, но часто не понимает смысла их песен. Среди любимых исполнителей-мужчин Пугачева назвала Стаса Пьеху, Анатолия Цоя и Диму Билана.

Также певица заявила, что ее коллега и бывший супруг Филипп Киркоров не может держать на нее обиду. Она призналась, что дала артисту все, что могла. На вопрос о том, что Киркоров дал ей взамен, Пугачева поинтересовалась, что именно он мог тогда предложить. Она отметила, как представляет его благодарность в свой адрес, и вспомнила историю их брака. Киркоров когда-то сказал, что может сделать ее счастливой, и певица дала ему такую возможность. Пугачева также не забыла, как ее мать и бабушка просили помочь «Филиппчику».

