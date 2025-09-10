Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 17:12

Пугачева назвала любимого молодого артиста

Пугачева назвала артиста Гранжа любимым из современных молодых музыкантов

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева в интервью на YouTube-канале журналистки Екатерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) назвала имена современных исполнителей, творчество которых ей импонирует. Примадонна отметила, что в последнее время не следит пристально за российской эстрадной сценой, но особенно выделила артиста Жору Гранжа.

Артистка призналась, что иногда просматривает выступления новых звезд, но часто не понимает смысла исполняемых ими песен. Среди любимых исполнителей-мужчин она выделила Стаса Пьеху, Анатолия Цоя и Диму Билана, а из молодого поколения — Жору Гранжа, на которого она обратила особое внимание.

Пугачева добавила, что считает певицу Садковскую очень сильной исполнительницей. Она охарактеризовала текущий период как время мыльных пузырей, когда ветераны сцены продолжают выступать, а по-настоящему талантливая молодежь еще не проявила себя в полной мере, из-за чего пространство заполняют недолговечные проекты.

Ранее Пугачева заявила, что ее коллега по цеху и бывший супруг Филипп Киркоров не может быть на нее в обиде. Она призналась, что дала артисту все, что могла.

Россия
звезды
Алла Пугачева
музыканты
