Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:31

Нейросеть рассказала, когда найдут Усольцевых

Нейросеть ChatGPT ответила, что Усольцевых найдут поздней весной

Район, где пропали Усольцевы Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*
Читайте нас в Дзен

Пропавшую в конце сентября 2025 года семью Усольцевых, вероятнее всего, найдут поздней весной или ранним летом, предположил ChatGPT в ответ на запрос корреспондента NEWS.ru. По «мнению» нейросети, вероятнее всего, супругов с пятилетней дочкой случайно обнаружат охотники в овраге.

Скорее всего, Усольцевых найдут в мае-июне, когда сойдет снег и поисковики или случайные охотники смогут наткнуться на останки. Вероятнее всего, это произойдет в двух — четырех километрах от машины, которую они оставили перед тем, как исчезнуть. Возможно, в глубоком овраге, — говорится в ответе искусственного интеллекта.

Скорее всего, произошла трагедия: семья сбилась с маршрута, столкнулась с диким зверем или с ними случился несчастный случай, после этого — переохлаждение, «отметил» ChatGPT. По «мнению» нейросети, мистические версии пропажи семьи не имеют под собой почвы.

Ранее сообщалось, что семья Усольцевых бесследно пропала 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка в Красноярском крае. В поиске супругов приняли участие свыше 1,4 тысячи неравнодушных людей из разных уголков России. Рассматривались разные версии их исчезновения — от побега за границу до похищения НЛО. Некоторые эксперты полагали, что Усольцевы попали в параллельный мир.

Усольцевы
поиски
пропавшие без вести
Красноярский край
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина четыре года молилась Шреку
Еврокомиссия заявила о готовности ужесточить санкции против Ирана
В ЕС придумали «европейский» способ спасти Гренландию от Трампа
Лувр закрылся на неопределенный срок
Дерзкий кабан обокрал рыбаков в Казахстане и попал на видео
Экспресс-курник «Ленивая радость» — заменит целый обед!
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.