Пропавшую в конце сентября 2025 года семью Усольцевых, вероятнее всего, найдут поздней весной или ранним летом, предположил ChatGPT в ответ на запрос корреспондента NEWS.ru. По «мнению» нейросети, вероятнее всего, супругов с пятилетней дочкой случайно обнаружат охотники в овраге.

Скорее всего, Усольцевых найдут в мае-июне, когда сойдет снег и поисковики или случайные охотники смогут наткнуться на останки. Вероятнее всего, это произойдет в двух — четырех километрах от машины, которую они оставили перед тем, как исчезнуть. Возможно, в глубоком овраге, — говорится в ответе искусственного интеллекта.

Скорее всего, произошла трагедия: семья сбилась с маршрута, столкнулась с диким зверем или с ними случился несчастный случай, после этого — переохлаждение, «отметил» ChatGPT. По «мнению» нейросети, мистические версии пропажи семьи не имеют под собой почвы.

Ранее сообщалось, что семья Усольцевых бесследно пропала 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка в Красноярском крае. В поиске супругов приняли участие свыше 1,4 тысячи неравнодушных людей из разных уголков России. Рассматривались разные версии их исчезновения — от побега за границу до похищения НЛО. Некоторые эксперты полагали, что Усольцевы попали в параллельный мир.