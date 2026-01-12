Вильнюс планирует участие ВМС в миссии по поддержанию мира на Украине

Литва в рамках предоставления Западом гарантий безопасности Украине готова направить не только сухопутный контингент, но и военный корабль, заявил в интервью агентству BNS президент республики Гитанас Науседа. По словам главы государства, обеспечение безопасности должно осуществляться одновременно на суше, в море и в воздушном пространстве.

Поддержание мира необходимо обеспечить как на суше, так и на море, и в воздухе. Литва с учетом своего размера и возможностей подключится к этому достаточно весомо. Мы готовы присоединиться подразделением ВМС. Речь идет о военном корабле, — сказал Науседа.

Конкретные параметры возможного участия президент не уточнил. Науседа отметил, что литовские военнослужащие не будут задействованы в боевых действиях на территории Украины. Политик подчеркнул, что силы будут направлены только «для поддержания мира».

Ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что Вильнюс готов направить на Украину 150 военных после достижения мира. Советник отметила, что стороны намерены предоставить гарантии безопасности на срок от 15 до 30 лет. Она также напомнила, что Литва взяла на себя обязательства отчислять 0,25% валового внутреннего продукта страны на военную помощь Украине.