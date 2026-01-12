Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:10

Вильнюс планирует участие ВМС в миссии по поддержанию мира на Украине

Литва готова направить военный корабль на Украину в рамках гарантий безопасности

Гитанас Науседа Гитанас Науседа Фото: Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Литва в рамках предоставления Западом гарантий безопасности Украине готова направить не только сухопутный контингент, но и военный корабль, заявил в интервью агентству BNS президент республики Гитанас Науседа. По словам главы государства, обеспечение безопасности должно осуществляться одновременно на суше, в море и в воздушном пространстве.

Поддержание мира необходимо обеспечить как на суше, так и на море, и в воздухе. Литва с учетом своего размера и возможностей подключится к этому достаточно весомо. Мы готовы присоединиться подразделением ВМС. Речь идет о военном корабле, — сказал Науседа.

Конкретные параметры возможного участия президент не уточнил. Науседа отметил, что литовские военнослужащие не будут задействованы в боевых действиях на территории Украины. Политик подчеркнул, что силы будут направлены только «для поддержания мира».

Ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что Вильнюс готов направить на Украину 150 военных после достижения мира. Советник отметила, что стороны намерены предоставить гарантии безопасности на срок от 15 до 30 лет. Она также напомнила, что Литва взяла на себя обязательства отчислять 0,25% валового внутреннего продукта страны на военную помощь Украине.

гарантии безопасности
Литва
Украина
военные корабли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Нейросеть рассказала, когда найдут Усольцевых
Каратели ВСУ перед уходом из Селидова совершили массовое убийство жителей
Отец пятерых детей найден мертвым в доме знакомого в Новой Москве
В России заявили о необходимости изменений в военной доктрине
Марк Розовский рассказал, как его мюзикл поставили на Бродвее
Ученые сделали важное открытие о самосознании голубей
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.