12 января 2026 в 15:33

В Москве заметили необычных уборщиков

Выходцы из Индии и Латинской Америки вышли на уборку снега в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Корреспондент NEWS.ru заметил в Москве необычных уборщиков — чистить улицы от снега вышли выходцы из Индии и Латинской Америки. Они облачились в ярко-оранжевые жилеты и вооружились лопатами.

Судя по опубликованным фото, также на помощь уборщикам пришла техника. Пока выходцы из других стран чистили тротуары, снегоуборочные машины трудились на проезжей части.

Ранее в Гидрометцентре России уточнили, что жителям Москвы стоит подготовиться к продолжительной снежной погоде. По информации синоптиков, снегопад в столице продлится как минимум до пятницы, 16 января. Они также предупредили о периодических осадках разной степени интенсивности и понижении температуры к концу недели.

До этого сообщалось, что снегопад, обрушившийся на Москву 9 января, стал одним из самых интенсивных за всю историю метеонаблюдений. Он занял пятое место в рейтинге и третье — с начала XXI века. За сутки выпало 21,4 мм осадков, что составляет 40% месячной нормы. Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году. Там добавили, что на метеостанциях Тушино и Балчуга зафиксировано 15 и 19 мм соответственно, а в Подмосковье осадки колебались от 15 до 26 мм.

