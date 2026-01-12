Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 15:13

Политолог ответил, сможет ли ЕС создать мощную армию на замену американской

Политолог Минченко назвал крайне сложной задачей создание крупнейшей армии ЕС

Фото: Global Look Press
Создание крупнейшей армии ЕС численностью 100 тыс. человек является крайне сложной задачей, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко, комментируя инициативу комиссара Евросоюза по обороне Андрюса Кубилюса по созданию европейского военного контингента, который должен прийти на смену американскому. По мнению Минченко, десятилетия нахождения под военной защитой США создали серьезные системные препятствия для этого.

Технически, я думаю, создание собственной армии ЕС в 100 тыс. человек — это крайне сложно. Все послевоенное время Европа была под американским военным зонтиком. Логика Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) была такая, чтобы в ЕС платили за этот зонтик. Я думаю, конечно, создать сейчас полномасштабную армию — это гипотетически возможная задача, но это вопрос времени и ресурсов. Потребуется резкое сокращение социальных статей бюджета, что уже анонсировано. В Европе будет еще жестче. Надо еще замотивировать на это население. Это тоже большой вопрос. Уже делаются движения в этом направлении, но пока они очень ограничены, — пояснил Минченко.

Ранее обозреватель Politico Мужтаба Рахман заявил, что эпоха «отдыха от истории», обеспеченная для Европы «американским миром», официально завершилась, и региону в 2026 году предстоит столкнуться с новыми вызовами. По его мнению, самые серьезные экзистенциальные риски для ЕС могут последовать от изменений в отношениях с США.

