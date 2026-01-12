На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы

Эпоха «отдыха от истории», обеспеченного для Европы «американским миром», официально завершилась, и региону в 2026 году предстоит столкнуться с новыми серьезными вызовами, заявил обозреватель Politico Мужтаба Рахман. По его мнению, самые серьезные экзистенциальные риски для Европы могут последовать от изменений в отношениях с США.

Отдых от истории, обеспеченный Pax Americana («Американский мир». — NEWS.ru) и исключительным сотрудничеством и интеграцией в период после Второй мировой войны, официально подошел к концу, — написал он.

Автор подчеркнул, что если возникнут новые угрозы, например, вокруг вопроса принадлежности Гренландии, восстановить баланс в трансатлантических отношениях будет невозможно. По словам обозревателя, роль Европы в формирующемся мировом порядке также будет зависеть от ее влияния на урегулирование конфликта на Украине.

Отдельно Рахман остановился на положении ключевых стран — Великобритании, Франции и Германии. Эксперт отметил, что все они встретили 2026 год со «слабыми, непопулярными правительствами».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия «американского мира» для Германии в значительной степени закончились. Он призвал европейцев готовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с США и активнее отстаивать свои интересы.