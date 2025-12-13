Мерц объявил о конце американской эпохи для Германии Мерц заявил, что Германии и Европе пора отстаивать собственные интересы

Десятилетия «американского мира» для Германии в значительной степени закончились, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая на партийном съезде в Мюнхене. Он призвал европейцев готовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с США и активнее отстаивать свои интересы, передает газета Bild.

Десятилетия Pax Americana («Американский мир». — NEWS.ru) для нас в Германии в значительной степени закончились. Ностальгия не поможет. Это факт! Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать и свои, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что новая Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов шокировала Европу. В частности, страны ЕС были представлены в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что подход к РФ у администрации президента США Дональда Трампа контрастирует с позицией 46-го американского лидера Джо Байдена. По его словам, из новой стратегии исчезло упоминание российского государства как «прямой угрозы».