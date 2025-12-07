ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 07:06

Песков указал на различия подходов к России администраций Трампа и Байдена

Песков: подход к РФ администрации Трампа контрастирует с президентством Байдена

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подход к России администрации президента США Дональда Трампа контрастирует с позицией 46-го американского лидера Джо Байдена, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в новой стратеги нацбезопасности Соединенных Штатов исчезло упоминание РФ как «прямой угрозы». Также Вашингтон стремится сотрудничать с российской стороной в вопросах, связанных со стратегической стабильностью.

В целом, эти посылы, конечно, контрастируют с подходами прежних администраций, — отметил он.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что в Европейском союзе решили готовиться к войне с Россией к 2030 году. По его словам, Будапешт сделает все, чтобы избежать такого развития событий.

До этого Байден назвал страну «Америкотитой» в ходе выступления на форуме по правам ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в Вашингтоне. В частности, 83-летний политик запнулся, критикуя администрацию Трампа за то, что они пытаются представить борьбу за права меньшинств как нечто «страшное».

Джо Байден
Дональд Трамп
Дмитрий Песков
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат раскрыла, звонила ли Долина Лурье с извинениями после скандала
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 декабря: инфографика
Ушел из жизни актер из «Сталинграда» и «Петербургских тайн»
Хегсет высказался о размещении оружия в Западном полушарии
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 77 украинских БПЛА
Старшему сыну Трампа предрекли пост президента США
Степашин рассказал, что ждет украинских неонацистов
В Гонконге умерла российская туристка при загадочных обстоятельствах
Песков указал на различия подходов к России администраций Трампа и Байдена
Социальные пенсии в России увеличатся с 1 апреля
Резкое потепление после снегопадов: погода в Москве и Питере 8–14 декабря
Бывшая чиновница в розыске устроила себе восьмилетний отпуск на Кипре
В трех российских аэропортах прекратили летать самолеты
Россиянам рассказали, когда за не очищенную от снега машину грозит штраф
Келлог назвал два ключевых вопроса для урегулирования конфликта на Украине
«Подарок для России»: в Европе раскрыли ошибку Каллас
В России готовят масштабную реформу женского труда
К чему снится мыться в бане: значение сна для мужчин и женщин
Вулкан в США начал извергать фонтаны лавы высотой 30 метров
«Русская рулетка»: эксперт предупредил о рисках покупки красной икры с рук
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.