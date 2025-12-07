Песков указал на различия подходов к России администраций Трампа и Байдена Песков: подход к РФ администрации Трампа контрастирует с президентством Байдена

Подход к России администрации президента США Дональда Трампа контрастирует с позицией 46-го американского лидера Джо Байдена, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в новой стратеги нацбезопасности Соединенных Штатов исчезло упоминание РФ как «прямой угрозы». Также Вашингтон стремится сотрудничать с российской стороной в вопросах, связанных со стратегической стабильностью.

В целом, эти посылы, конечно, контрастируют с подходами прежних администраций, — отметил он.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что в Европейском союзе решили готовиться к войне с Россией к 2030 году. По его словам, Будапешт сделает все, чтобы избежать такого развития событий.

До этого Байден назвал страну «Америкотитой» в ходе выступления на форуме по правам ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в Вашингтоне. В частности, 83-летний политик запнулся, критикуя администрацию Трампа за то, что они пытаются представить борьбу за права меньшинств как нечто «страшное».