06 декабря 2025 в 14:42

«Кто мы, черт возьми»: Байден перепутал название США в громкой речи

Байден запнулся и назвал США «Америкотитой», критикуя Трампа

Джо Байден Джо Байден Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Бывший президент США Джо Байден назвал страну «Америкотитой» в ходе выступления на форуме по правам ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в Вашингтоне, сообщает The New York Post. 83-летний политик запнулся, критикуя администрацию действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Пока мы сохраняем веру, хоть немного надежды, встанем и вспомним, кто мы, черт возьми, мы Соединенные Штаты Америкотита, — сказал Байден.

Оговорка прозвучала в ходе почти 20-минутной речи, после которой он получил от организаторов премию за «инклюзивность» своей администрации. Байден обвинил республиканцев и администрацию Трампа в том, что они пытаются представить борьбу за права меньшинств как нечто «страшное».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байден устроил коллапс в мире и едва не довел ситуацию до ядерной войны. Глава парламента также обвинил американского экс-лидера в позорном бегстве с выборов и наличии личных интересов на Украине.

До этого глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американские граждане постепенно выходят из глубокого финансового кризиса, спровоцированного Байденом. По его словам, политика экс-президента привела к резкому росту ипотечных выплат и увеличению стоимости жизни.

