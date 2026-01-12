Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 15:36

Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой

В Краснодарском крае оштрафовали мужчину за фото чулок с изображением свастики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Белоглинский районный суд Краснодарского края оштрафовал 26-летнего местного жителя Дмитрия Б. на тысячу рублей за снимок с чулками, на которых была изображена свастика. Мужчину признали виновным в демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП).

По версии следствия, в 2019 году Дмитрий Б. сохранил на своей странице во «ВКонтакте» снимок, на котором были изображены чулки с экстремистской символикой. В суде мужчина пояснил, что не разделяет идеологию нацизма, а изображение привлекло его внимание лишь как необычная картинка.

Ранее в одном из украинских интернет-магазинов военной экипировки были обнаружены розовые шевроны, дизайн которых стилизован под герб нацистской Германии. Кроме того, вместо свастики внутри дубового венка размещен герб Украины.

До этого в Петрозаводске ученик восьмого класса пришел на урок истории с ножом, на руках у него были нарисованы свастики. Школа оперативно передала информацию правоохранителям, однако родители учеников считают, что руководство учебного заведения пытается замять ситуацию. Семьи школьников опасаются, что школа скрывает подробности произошедшего, и самостоятельно обратились с заявлениями в полицию.

