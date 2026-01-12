Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:35

Назван регион России с самыми высокими сугробами

Синоптик Леус: самые высокие сугробы зафиксированы в Республике Коми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Самые высокие сугробы зафиксированы в Республике Коми, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Снежный покров в регионе достиг 76 сантиметров.

Самый высокий снежный покров не в Архангельской области, а в Коми, там намело сугробы высотой в 76 сантиметров, — написал Леус.

Синоптик отметил, что высокие сугробы также можно увидеть в Нижегородской области — 60 сантиметров. Он добавил, что крупный снежный покров зафиксирован во Владимирской (58 сантиметров) и Костромской (52 сантиметра) областях.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что на сугробы у подъезда и во дворе можно пожаловаться в управляющую компанию. Он отметил, что письменное обращение будет эффективнее телефонного звонка. Эксперт пояснил, что отправить обращение с просьбой убрать сугробы во дворе можно через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».

До этого сообщалось, что снегопад, обрушившийся на Москву 9 января, стал одним из самых интенсивных за всю историю метеонаблюдений. За сутки выпало 21,4 мм осадков, что составляет 40% месячной нормы.

Россия
Коми
сугробы
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Нейросеть рассказала, когда найдут Усольцевых
Каратели ВСУ перед уходом из Селидова совершили массовое убийство жителей
Отец пятерых детей найден мертвым в доме знакомого в Новой Москве
В России заявили о необходимости изменений в военной доктрине
Марк Розовский рассказал, как его мюзикл поставили на Бродвее
Ученые сделали важное открытие о самосознании голубей
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.