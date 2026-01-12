Назван регион России с самыми высокими сугробами

Самые высокие сугробы зафиксированы в Республике Коми, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Снежный покров в регионе достиг 76 сантиметров.

Самый высокий снежный покров не в Архангельской области, а в Коми, там намело сугробы высотой в 76 сантиметров, — написал Леус.

Синоптик отметил, что высокие сугробы также можно увидеть в Нижегородской области — 60 сантиметров. Он добавил, что крупный снежный покров зафиксирован во Владимирской (58 сантиметров) и Костромской (52 сантиметра) областях.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что на сугробы у подъезда и во дворе можно пожаловаться в управляющую компанию. Он отметил, что письменное обращение будет эффективнее телефонного звонка. Эксперт пояснил, что отправить обращение с просьбой убрать сугробы во дворе можно через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».

До этого сообщалось, что снегопад, обрушившийся на Москву 9 января, стал одним из самых интенсивных за всю историю метеонаблюдений. За сутки выпало 21,4 мм осадков, что составляет 40% месячной нормы.