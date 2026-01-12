Ученые сделали важное открытие о самосознании голубей Нейробиологи из Рурского университета обнаружили признаки самосознания у голубей

Нейробиологи из Рурского университета в Бохуме пришли к выводу, что птицы, в частности голуби и вороны, обладают более развитым сознанием, чем считалось в прошлом, сообщает журнал Philosophical Transactions of the Royal Society B. Такое открытие сделано, несмотря на отсутствие коры головного мозга, характерной для млекопитающих.

Новое исследование демонстрирует, что отсутствие этой структуры не исключает возможность сознательной обработки информации. Ученые проанализировали данные о восприятии, мозговой активности и самовосприятии у различных видов птиц. Эксперименты показали, что голуби и вороны не просто реагируют на внешние стимулы, но и субъективно их оценивают. Например, при показе неоднозначных изображений голуби, подобно людям, переключаются между различными интерпретациями.

Исследователи также обнаружили признаки самосознания у птиц. Некоторые виды врановых успешно проходят зеркальный тест, а другие, не способные к этому, демонстрируют ситуативное самовосприятие. Например, куры и голуби способны различать свое отражение и живую особь, по-разному реагируя на них в зависимости от обстоятельств.

