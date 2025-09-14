Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 05:50

Здоровье, мнение об СВО, позиция сына: где сейчас Андрей Ургант

Андрей Ургант Андрей Ургант Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский актер Андрей Ургант продолжает творческую деятельность. Какие последние новости выходили о 69-летнем артисте, что известно о его самочувствии, как он относится к СВО?

Что известно о самочувствии 69-летнего Андрея Урганта

В беседе с aif.ru Андрей Ургант поделился секретом молодости души. По словам актера, он чувствует себя молодым благодаря тому, что у него нет проблем со здоровьем.

«Помогает то, что пока ничего не болит. А вот если заболит… Но! Не надо ждать, когда это случится. Всё-таки есть в этом великая мудрость: раз в полгода встань со стула, сходи сдай кровь, сделай флюорографию. Сейчас имеются все возможности продуктивно пожить чуть подольше. А потом можно и на покой. Лишь бы дети и внуки были в порядке и счастливы. И так до седьмого колена. Такое уж наше предназначение: думай о своём продолжении», — отметил артист.

Ургант продолжает сниматься. В 2025 году при участии актера вышел сериал «Виноделы». Также ожидаются премьеры картин «Монохром» и «Девятая планета».

Как сложилась личная жизнь Андрея Урганта

Андрей Ургант был женат на актрисе Валерии Киселевой. В этом браке у них родился сын, который впоследствии стал известным телеведущим Иваном Ургантом. Однако их семейная жизнь не сложилась, и супруги вскоре расстались.

Позднее актер женился на поэтессе Алене Свинцовой. В этом браке у него родилась дочь Мария, которая после развода родителей вместе с матерью переехала жить в Нидерланды.

В ноябре 2023 года Ургант объявил о своей свадьбе с возлюбленной Еленой, которая младше его на 21 год.

«Да, мы женаты. Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку, — мы знакомы еще с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться. С Леночкой дом обрел порядок, покой, хозяйку. Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно. Считаю, если у мужчины в почти 70 лет нет жены, выглядит это странно», — сказал он.

Как Андрей Ургант относится к СВО

Андрей Ургант после начала спецоперации выразил преданность «своей стране и нашей армии». Однако он уточнил, что имеет в виду Красную армию.

«Моя армия будет защищать меня, а я буду в составе этой армии, если понадобится. Если фашисты с немецкими автоматами, как на картинках и в кино мы видим, подойдут к нашему городу и окружат нас кольцом блокады, я первый пойду рыть окопы», — заявил он.

Актер также отметил, что верен советскому флагу, и напомнил, что в Северную войну русская армия сначала под Нарвой «была разбита в пух и прах», а затем под Полтавой «одержала громкую победу».

«Вот этой армии я верен, это правда. А дальше я ничего комментировать не буду, не стану», — добавил Ургант.

Также Ургант, отвечая в интервью на вопрос о том, разные ли у него с сыном Иваном Ургантом гражданские позиции, ответил отрицательно.

«Нет, не разные. И я никогда не высказывал мнения по этому вопросу», — отметил он.

В октябре 2023 года Ургант назвал «мерзавцами, доносчиками и подлецами» людей, критикующих его сына. По словам актера, все, кто придирается к телеведущему, это «завистники», которые ничего в жизни не добились. Также артист заявил, что именно Иван Ургант прославил Первый канал.

Андрей Ургант
Россия
актеры
Иван Ургант
шоу-бизнес
звезды
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
