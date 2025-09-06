Помощь детям, возвращение на ТВ, проверка на иноагентство: как живет Ургант

Telegram-каналы сообщают, что телеведущий Иван Ургант оплатил поездку на Валдай для нескольких детей с аутизмом из Курской и Белгородской областей. Что об этом известно, какие последние новости выходили об артисте?

Как Ургант помог детям с аутизмом

StarHit со ссылкой на Telegram-каналы сообщает, что Иван Ургант организовал поездку на Валдай для детей с аутизмом из Курской и Белгородской областей.

Отмечается, что уже более двух десятилетий при Центре лечебной педагогики работает интегративный кемпинг. Здесь опытные врачи помогают детям адаптироваться к жизни через общение и игровые методики. На несколько дней ребята погружаются в атмосферу доброты, тепла, любви и заботы, а их родители получают возможность отдохнуть от повседневных забот и проблем.

«Ребята смогли наладить коммуникацию не только между собой, но и со взрослыми (для людей с аутизмом это крайне сложно и крайне важно), а также поучаствовали в мастер-классах и смогли получить консультации специалистов по корректировке лечения. Например, в кемпинг впервые приехал 16-летний Саша Мельников — ученик ресурсного класса для детей с расстройствами аутистического спектра. Подросток хоть и посещает музыкальную школу, занимается спортом и лепкой из глины, все равно испытывает проблемы с адаптацией», — говорится в публикации.

Сообщается, что с Сашей работали высококвалифицированные преподаватели, а его мама Ольга внимательно следовала советам опытных наставников.

«Если вопросы по обучению в школе и ранней помощи детям-аутистам в Белгородской области более-менее решены, то с подростковой нишей проблемы. И проблемы, конечно, не только у нас, а везде. Но было интересно послушать про несколько удачных стратегий, которые привели к результату», — отметила женщина.

Издание пишет, что Ургант уже много лет является попечителем центра.

Может ли Ургант вернуться на ТВ

Кинокритик Александр Горбунов в июле заявил, что Ургант может вернуться на российские телеэкраны в ближайшее время. По информации эксперта, возвращение артиста на ТВ «лоббируют люди в высоких кабинетах».

«Есть много больших людей, просят, чтобы Иван Ургант в том или ином качестве вернулся на телеэкраны и в кино», — заявил эксперт.

Горбунов добавил, что с участием некоторых исполнителей, которые покинули Россию и публично критиковали СВО, в нашей стране уже «потихоньку создаются» проекты на будущее. Это пробные варианты кинокартин и сериалов с небольшими ролями, которые в любой момент можно будет вырезать, если зрители выразят массовое недовольство, отметил собеседник.

Летом 2024 года в прессе появились обсуждения о возможном возвращении Ивана Урганта на Первый канал, о чем якобы намекнул Константин Эрнст. Глава Первого канала стал членом жюри в выпуске КВН и спросил у команд, по каким программам они тоскуют. Один из участников предложил вернуть передачу «Вечерний Ургант» и старого ведущего. Зал одобрил идею громкими аплодисментами. Сам Эрнст улыбнулся, но не дал конкретного ответа.

Кто призвал проверить Урганта на иностранное финансирование

В марте 2025 года депутат Госдумы Николай Новичков направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного финансирования у Ивана Урганта. Это произошло после появления информации, что шоумен зарегистрировался во Франции как индивидуальный предприниматель.

«Прошу вас рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов <…> как оснований для признания господина Урганта иностранным агентом», — отметил он.

Позднее сообщалось, что Министерство юстиции РФ взялось за осуществление контрольных мероприятий для выявления в деятельности российского телеведущего признаков иноагента.

Журналист Владимир Познер заявил, что испытывает чувство неловкости из-за проверки Урганта Минюстом России на признаки иноагента.

«Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня… Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать», — отреагировал Познер.

Познер добавил, что не испытывает каких-либо опасений по поводу дальнейшей судьбы их совместного с шоуменом проекта «Путешествия Познера и Урганта». Однако считает, что нужно дождаться результатов проверки.

Читайте также:

Курсы в Дубае, обвинения в инфоцыганстве, мнение об СВО: где сейчас Нагиев

Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны: зачем, что известно

Конфликт Крида и Мизулиной набирает обороты: последние новости о скандале