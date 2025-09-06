Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны: зачем, что известно

Президент США Дональд Трамп объявил о переименовании Министерства обороны страны в Министерство войны. Зачем изменили название ведомства, на какой срок, что сказал глава Белого дома?

Что Трамп сказал о переименовании Минобороны США

Президент США Дональд Трамп заявил, что новое название более точно отражает текущую обстановку в мире.

Выступая в Белом доме, американский лидер указал, что у Соединенных Штатов «будет министерство войны и глава министерства войны».

Отмечается, что, согласно указу, новое название оборонного ведомства будет действительно на время президентства Трампа. Он назвал прежнее название «министерство обороны» либеральным.

Американский лидер заявил, что переименование Пентагона является «сигналом победы и силы».

Министр войны США Пит Хегсет (до сегодняшнего дня — министр обороны США), комментируя решение, указал, что после переименования ведомства в министерство обороны в 1947 году США не одерживали побед в крупных войнах.

«Мы выиграли Первую мировую войну, и мы выиграли Вторую мировую войну, но не с помощью Министерства обороны, а с помощью Министерства войны. Как сказал президент, мы не просто обороняемся, мы нападаем», — заявил Хегсет.

Сайт ведомства, а также его социальные сети уже переименованы. Хегсет также обновил название должности на своей странице в X.

Также в своей речи Трамп сообщил, что остановил семь войн. По его словам, та же участь ждет украинский конфликт.

При этом глава Белого дома признался, что разрешить кризис на Украине оказалось сложнее, чем он думал. Кроме того, президент США высказал угрозу, заявив, что если конфликт не будет завершен, «придется очень дорого заплатить», но не сказал кому.

«Мы собираемся разрешить еще один конфликт (на Украине. — NEWS.ru), он оказался немного сложнее, чем я думал. Но он будет урегулирован, в противном случае придется очень дорого заплатить», — сказал президент США.

Зачем Трамп переименовал Минобороны США

Президент США Дональд Трамп сделал имиджевый ход, переименовав Пентагон в Минвойны, такое мнение выразил американист, кандидат политических наук и аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов. Эксперт подчеркнул, что изменение названия не окажет значительного влияния на политику США или международные отношения.

«Переименование Министерства обороны в Министерство войны — имиджевый шаг Дональда Трампа, который отсылает к историческому прошлому Америки во имя риторических побед будущего. Возрождение существовавшего прежде, до 1949 года, названия теперь уже не произойдет в одночасье и потребует потенциально длительного одобрения Конгресса. По этой же причине, к слову, все еще не состоялось закрытие американского Министерства образования, торжественно анонсированное Трампом еще в марте», — сказал он.

Министерство войны существовало с 1789 по 1947 год. Затем оно было реорганизовано в национальное военное ведомство. А в 1949 году оно получило новое название — Министерство обороны США.

