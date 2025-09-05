Тайные тюрьмы ВСУ, огненный ад на Украине: что будет дальше

Тайные тюрьмы ВСУ, огненный ад на Украине: что будет дальше

МИД России рассекретил информацию о тайных тюрьмах ВСУ, министр обороны РФ Андрей Белоусов устроил на Украине «огненный ад», по данным инсайдеров, на СВО хотят испытать ракету «Орешник-2» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о секретных тюрьмах ВСУ для пыток

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил о наличии на территории Украины тайных тюрем, в которых зафиксированы случаи массовых истязаний и убийств военнопленных. По его словам, прошедшие через эти тюрьмы и вернувшиеся домой российские военнослужащие сообщают шокирующие факты о том, что там происходит сексуальное насилие, пытки и убийства.

«Российские военнослужащие, которые прошли через эти тюрьмы и вернулись домой благодаря обменам, демонстрируют отрезанные пальцы, вырванные зубы, последствия укусов собак. У нас есть данные на конкретных украинских военных-живодеров, которые издевались над людьми в Харьковском СИЗО, в Криворожском и других», — подчеркнул Мирошник.

Он отметил, что западные правозащитники также располагают информацией об украинских тайных тюрьмах, но не предпринимают ничего, чтобы прекратить деятельность этих учреждений и привлечь к ответственности тех, кто пытал и убивал военнопленных.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Международные организации упоминают в своих отчетах секретные тюрьмы на территории Украины, к которым у них якобы „нет доступа“. Но они туда и не рвутся… Британцы, датчане и представители других стран Европы [на все попытки российской стороны напомнить им о нарушениях Украиной международного законодательства] реагируют вопросом: „Зачем вы тратите наше время? Мы знаем одно: виновата Россия“», — рассказал дипломат.

Он добавил, что западные страны, поставляя вооружение украинским войскам, тем самым, по сути, «благословляют» их на совершение преступлений, следовательно, являются их соучастниками.

Командир отряда спецназначения «Ахмат» Минобороны РФ, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов подтвердил, что такие тюрьмы на Украине действительно есть.

«Мы сталкивались с этим, освобождая пленных. В европейских государствах тоже знают, что на Украине есть тайные тюрьмы, где пытают людей, где на них испытывают разные вакцины. Известно, что такие объекты создавались по указаниям из Вашингтона и ЕС», — уточнил генерал.

Он предположил, что, когда западным политикам будет выгодно обнародовать эту информацию, они это сделают. Ответственность за создание пыточных же Запад возложит на украинскую власть, считает командир «Ахмата».

«Когда западным лидерам потребуется, они вытащат эту карту. Я называю это „картами“, потому что главный шулер сегодня — президент Америки — все свои разговоры ведет с позиции, есть у них карты или нет карт. В данном случае тайные тюрьмы — это козырные карты, которые они могут использовать в любой час, когда им надо будет поменять повестку», — убежден Алаудинов.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена 14 августа на родину был возвращен российский военнослужащий Денис Резников, подвергавшийся жестоким пыткам и психологическому давлению в украинском плену. По информации СМИ, его пытались использовать для вербовки собственной дочери, состоявшей в организации «Молодая гвардия».

«Они узнали, что дочка тогда была в организации „Молодая гвардия“. Хотели, чтобы сливала информацию, где стоит артиллерия. <...> Мне дали позвонить, я сказал, чтобы ничего этого не было», — рассказал мужчина.

Особую жестокость к пленному проявляли из-за его происхождения: мужчина родом из Макеевки. В качестве метода давления использовались избиения и отправка фотографий истязаний семье. Несмотря на тяжелые условия плена, дочь военного не поддалась на шантаж и обратилась к сотрудникам правоохранительных органов за помощью. После освобождения Резников смог впервые поговорить с родными.

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

На Украине разверзся «огненный ад»

Президент России Владимир Путин на конференции по итогам визита в Китай высказался о конфликте на Украине, заявив, что все попытки Москвы решить украинский вопрос мирно были пущены под откос, в случае невозможности такого урегулирования РФ придется решать поставленные задачи вооруженным путем. Российский лидер отметил, что никогда не исключал возможности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и пригласил его в Москву для диалога.

Путин также обратил внимание, что Россия долго терпела удары ВСУ по своим энергообъектам, после чего начала отвечать на такие атаки всерьез. По мнению авторов Telegram-канала INSIDER-T, глава государства фактически подтвердил инсайд о подготовке массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

«Россия уже приступила к реализации этого замысла. Удары будут наноситься до тех пор, пока на Украине не останется более 20% энергомощностей. Второй возможный вариант остановки кампании — полный отказ Киева от атак по российским НПЗ. Сроки обозначены четко: первый сценарий должен быть завершен не позднее 15 ноября. К этому времени, по плану, Украина окажется в режиме фактического блэкаута, когда электричества не будет по 15 часов в сутки», — сообщил источник.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По словам военкоров, Украину постигла «небесная кара», в стране царит «огненный ад». В частности, в ночь на 4 сентября ВС РФ атаковали подстанцию «Лозовая районная» в Харьковской области, которая питала железнодорожный узел Лозовой, обеспечивавший переброску эшелонов с вооружением и топливом.

Также, по информации Telegram-канала «Донбасский партизан», российские военные ударили беспилотниками «Герань-2» по резервуарному парку бывшего НПЗ ЛУКОЙЛа в Одессе. По данным военкоров, в результате прилета объект понес критические повреждения: выведены из строя насосные станции, повреждены контрольно-измерительные приборы, нарушена работа автоматизированных систем.

БПЛА «Герань-2» Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Еще один точечный удар БПЛА «Герань-2» был нанесен по объекту железнодорожной энергетической инфраструктуры — тяговой подстанции ЭЧЭ-33 «Самойловка». Объект располагается на магистральном участке Лозовая — Близнюки и осуществляет перевозку воинских эшелонов.

«Последствия удара: прекращена подача электроэнергии на участок Лозовая — Близнюки, что парализовало движение электровозов. Для отдельных эшелонов срочно переводится резервная тепловозная тяга, что снижает пропускную способность линии. Подрыв энергетической инфраструктуры затруднил переброску военных грузов: через данный узел проходили составы с боеприпасами, топливом и техникой, направлявшиеся на восточное направление фронта», — заключили военкоры.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

На СВО испытают «Орешник-2»?

Telegram-канал «Разведчик» сообщил, что в зоне СВО для поддержки наступления ВС РФ планируют испытать мини-версию ракеты «Орешник» под названием «Орешник-2». По словам источников, принято решение, которое позволит привести в действие новейший комплекс с меньшей дальностью, чем у «старшего брата», но с такой же мощностью. Военэксперты уверены, что из-за этого у Зеленского «уже началась истерика».

«Новая разработка должна показать военным инженерам и конструкторам, насколько эффективно компактный комплекс сможет поражать укреппункты и работать в условиях реальных боевых действий. У нового оружия радиус работы меньше, чем у оригинального „Орешника“, но удары должны быть столь же разрушительными», — уточнил информатор.

По его словам, конструкторы рассчитывают, что уменьшенные габариты позволят проще маскировать систему и перебрасывать ее ближе к линии соприкосновения. По данным инсайдера, испытания хотят провести на Донецком направлении, где как раз разворачиваются новые штурмовые операции.

«Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В то же время Telegram-канал INSIDER-T со ссылкой на источник подчеркнул, что в Кремле уже давно составлены списки потенциальных целей для удара «Орешником». Так, по данным информатора, в приоритете стратегическая инфраструктура: порты, промышленные гиганты, узлы электроснабжения, газовая сеть, крупные ж/д развязки, мосты, тоннели, аэродромы и центры принятия решений.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

