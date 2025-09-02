Путин рассказал о реакции России на удары ВСУ по ее энергообъектам

Путин рассказал о реакции России на удары ВСУ по ее энергообъектам Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по своим энергообъектам

Россия долго терпела удары ВСУ по своим энергообъектам, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи со словацким премьером Робертом Фицо. По его словам, Москва стала серьезно отвечать на такие атаки.

Очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать, — сказал Путин.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев не может стать членом НАТО. Он отметил, что страна готова сотрудничать с правительством Украины по этому поводу. Переговоры Путина с Фицо проходят в рамках мероприятий, посвященных 80-летней годовщине завершения Второй мировой войны.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил Еврокомиссию в двойных стандартах в ответ на критику ЕС из-за ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Депутат привел в пример покупку Европой российских нефтепродуктов через Индию и исключения из санкций по зерну и удобрениям. Без российского газа и нефти Европа с ее «неустойчивой экономикой» не выживет, подчеркнул парламентарий.