В России ответили на претензии Европы по поводу атак Украины на «Дружбу» Депутат Чепа: ЕК демонстрирует двойные стандарты, осуждая удары по «Дружбе»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил Еврокомиссию в двойных стандартах в ответ на критику ЕС из-за ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба», передает Lenta.ru. Европейский представитель Ева Гринчирова ранее заявила, что объект не должен подвергаться атакам как часть европейской энергобезопасности.

Удары по гражданским объектам, по энергообъектам, по школам, по больницам, по гражданским лицам, целенаправленные удары по скорым — это не замечает Запад, — подчеркнул Чепа.

Депутат привел в пример покупку Европой российских нефтепродуктов через Индию и исключения из санкций по зерну и удобрениям. Без российского газа и нефти Европа с ее «неустойчивой экономикой» не выживет, подчеркнул парламентарий. Также, по его мнению, Украина ограничит удары по «Дружбе» из-за зависимости от поставок энергии из Венгрии и Словакии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский иронично высказался по поводу атак ВСУ на нефтепровод «Дружба», отвечая на вопрос о шансах Киева на снятие вето, наложенного премьером Венгрии Виктором Орбаном на вступление в Евросоюз. Усмехаясь, он связал судьбу магистрали с дружбой между Киевом и Будапештом.