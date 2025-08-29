День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 16:31

В России ответили на претензии Европы по поводу атак Украины на «Дружбу»

Депутат Чепа: ЕК демонстрирует двойные стандарты, осуждая удары по «Дружбе»

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил Еврокомиссию в двойных стандартах в ответ на критику ЕС из-за ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба», передает Lenta.ru. Европейский представитель Ева Гринчирова ранее заявила, что объект не должен подвергаться атакам как часть европейской энергобезопасности.

Удары по гражданским объектам, по энергообъектам, по школам, по больницам, по гражданским лицам, целенаправленные удары по скорым — это не замечает Запад, — подчеркнул Чепа.

Депутат привел в пример покупку Европой российских нефтепродуктов через Индию и исключения из санкций по зерну и удобрениям. Без российского газа и нефти Европа с ее «неустойчивой экономикой» не выживет, подчеркнул парламентарий. Также, по его мнению, Украина ограничит удары по «Дружбе» из-за зависимости от поставок энергии из Венгрии и Словакии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский иронично высказался по поводу атак ВСУ на нефтепровод «Дружба», отвечая на вопрос о шансах Киева на снятие вето, наложенного премьером Венгрии Виктором Орбаном на вступление в Евросоюз. Усмехаясь, он связал судьбу магистрали с дружбой между Киевом и Будапештом.

Россия
Европа
нефтепровод Дружба
Алексей Чепа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы новые кадры со взрывом на АЗС в дагестанском Сулевкенте
Россиянам рассказали, почему вырос спрос на диплом психолога
Названы причины, которые превратили заправку в Дагестане в эпицентр взрыва
В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина
Что такое терроризм и почему он существует
Нарколог объяснил, как именно никотин вредит бегунам
Выросло число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
Политолог раскрыл историческое значение саммита ШОС в Китае
В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана
Путин станет главным гостем парада победы в Пекине
«Насильник» и школьница с топором: Маск вмешался в педофильский скандал
Стали известны основные темы обсуждения лидерами ШОС в Тяньцзине
Политолог разъяснил значение военного парада в Китае
Альпинист рассказал, какая опасность подстерегает на высоте 7 тысяч метров
Индексация зарплат с 1 сентября 2025-го: кому и сколько добавят?
В Кремле раскрыли график поездок Путина на начало сентября
Публицист Анатолий Несмиян пополнил перечень иноагентов
Самый лучший компот из яблок, груш и слив — рецепт на зиму
Тренды здорового питания обсудят на международном форуме БИОПРОМ-2025
«Должны нормально спать»: педагог оценила новые нормы дня школьников
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.