«Не враг»: в США рассекретили тайные детали беседы Буша-младшего с Путиным NSA: Буш-младший называл Россию частью Запада в разговоре с Путиным

Бывший президент США Джордж Буш — младший говорил в 2001 году, что Россия принадлежит Западу и не является врагом для Вашингтона, следует из обнародованных материалов Архива по национальной безопасности (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона. Он также называл самой важной встречу с российским лидером в рамках своей поездки.

Отмечается, что среди рассекреченных документов значился меморандум Белого дома, подготовленный после переговоров Путина и Буша-младшего. В нем американский лидер призывал отказаться от демонизации Москвы.

Россия является частью Запада, она не враг, — отмечалось в документе.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США провели новый раунд переговоров по так называемым взаимным раздражителям. По его словам, консультации прошли на рабочем уровне. Дипломат констатировал, что ключевые вопросы в этой области «по-прежнему подвешены». Тем не менее он добавил, что по ряду аспектов стороны достигли значительного прогресса. По его словам, следующий этап консультаций может состояться уже в начале весны.