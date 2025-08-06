Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 13:58

В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ

В секретных тюрьмах на Украине зафиксированы пытки, насилие и убийства пленных

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью NEWS.ru сообщил о наличии на территории Украины тайных тюрем, в которых зафиксированы случаи массовых истязаний и убийств военнопленных. Прошедшие через эти тюрьмы и вернувшиеся домой российские военнослужащие сообщают шокирующие факты о том, что там происходит сексуальное насилие, пытки и убийства, отметил собеседник.

Российские военнослужащие, которые прошли через эти тюрьмы и вернулись домой благодаря обменам, демонстрируют отрезанные пальцы, вырванные зубы, последствия укусов собак. У нас есть данные на конкретных украинских военных-живодеров, которые издевались над людьми в Харьковском СИЗО, в Криворожском и других, — подчеркнул Мирошник.

По его словам, западные правозащитники также располагают информацией об украинских тайных тюрьмах. Однако они не предпринимают ничего, чтобы прекратить деятельность этих учреждений и привлечь к ответственности тех, кто пытал и убивал военнопленных, сообщил представитель МИД РФ.

Международные организации упоминают в своих отчетах секретные тюрьмы на территории Украины, к которым у них якобы «нет доступа». Но они туда и не рвутся… Британцы, датчане и представители других стран Европы (на все попытки российской стороны напомнить им о нарушениях Украиной международного законодательства. — NEWS.ru) реагируют вопросом: «Зачем вы тратите наше время? Мы знаем одно: виновата Россия», — рассказал собеседник.

Он добавил, что западные страны, поставляя вооружение украинским войскам, тем самым, по сути, «благословляют» их на совершение преступлений, следовательно, являются их соучастниками.

Ранее Мирошник сообщил, что тела многих жителей курского приграничья, погибших во время вторжения ВСУ в Суджу и другие населенные пункты, до сих пор захоронены во дворах, огородах и возле домов. Профильным органам только предстоит эксгумировать останки, идентифицировать личности, а также определить причины гибели.

Также он рассказал о тотальном мародерстве ВСУ в курском приграничье во время вторжения в августе 2024 года. По его словам, украинские солдаты вывозили из домов местных жителей все, что там оставалось, — от личной сельхозтехники до ношеного нижнего белья.

Специальная военная операция
Россия
Украина
ВС РФ
пытки
Виктория Катаева
В. Катаева
