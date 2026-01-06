Певица Семенова раскрыла, какую песню исполняет на каждом своем концерте

Певица и автор хитов 80-х и 90-х Катя Семенова, которая 7 января отметит 65-летие, призналась в интервью NEWS.ru, что во время каждого своего концерта исполняет популярную советскую песню «Темная ночь». Этим, по ее словам, она выражает поддержку участникам специальной военной операции.

Я всем сердцем поддерживаю наших военных, и желаю, чтобы они вернулись к своим семьям живыми и здоровыми. На концертах по возможности в каждом городе пою «Темную ночь», говорю: давайте все вместе споем, — поделилась певица.

Артистка напомнила, что ее родители были участниками Великой Отечественной, и она помнит их рассказы о войне. Сегодня, по ее словам, она считает своим долгом помогать фронту всеми возможными способами, включая гуманитарные сборы и добрые слова участникам спецоперации.

Делаем сборы в своих небольших группках для помощи фронту. Закупали вещи, и лекарства. По пути на гастроли в аэропортах, на вокзалах вижу ребят-военных, которые едут в отпуск или возвращаются из отпуска. Если оказываюсь с кем-то из них рядом, например, в очереди на регистрацию или в курилке, то подхожу и говорю «Спасибо большое», — рассказала собеседница

Ранее Семенова объяснила, что перестала сотрудничать с народной артисткой России Ларисой Долиной из-за разницы во взглядах на жизнь. По ее словам, даже высокий статус Долиной как исполнительницы не стал аргументом для того, чтобы продолжить творческие отношения.

Также она предположила, что молодая аудитория слушает песни группы «Золотое кольцо» и ее солистки Надежды Кадышевой из желания «поприкалываться». По мнению Семеновой, Кадышева является в какой-то степени «фриковатым персонажем», чем и привлекает внимание части аудитории.