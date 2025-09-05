Бабье лето вернет в Москву жару до плюс 30? Прогноз погоды на выходные

В Центральную Россию пришло бабье лето, сообщили синоптики. Скоро ли в Москву вернется летняя жара, какая погода будет в выходные 6–7 сентября, чего ждать в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 5 сентября,

В ночь на 5 сентября самым холодным местом в Подмосковье стал Волоколамск, указывает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Температура там опустилась до плюс 4,5 градуса.

В Центральной России ночью холоднее всего было в Калужской (Жиздра, плюс 2,9), Тверской (Старица, плюс 3,2) и Смоленской (Вязьма, плюс 3,2) областях. В Москве температура не опустилась ниже плюс 10,5 градуса.

Синоптик Михаил Леус прогнозирует в Москве в выходные бабье лето: столица остается на периферии антициклона, в зоне довольно солнечной, сухой и спокойной погоды.

«Температура воздуха плюс 19–21 градус, по области — плюс 17–22. Атмосферное давление выше нормы», — прогнозирует он.

Какой погоды ждать в выходные в Москве, вернется ли летняя жара

Леус прогнозирует, что ночь на субботу в Москве будет такой же прохладной (плюс 9–11 градусов), а днем воздух прогреется до плюс 20–22 градусов. Несмотря на бабье лето и солнечную погоду, ждать летней жары не приходится.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По прогнозу Гидрометцентра Москвы, в выходные в столице будет до плюс 22 градусов, ночью не холоднее плюс 11. Выходные и предстоящая неделя будут без осадков, к середине недели ночные температуры вырастут до плюс 14, а дневные — до плюс 23 градусов.

Специалисты Foreca прогнозируют, что осадков в Москве можно не ждать раньше четверга. При этом в столице царит почти полный штиль.

Долговременный прогноз «Метеоновости» предполагает, что бабье лето в Москве затянется по крайней мере до 17 сентября. Температура к концу следующей недели вырастет до плюс 25 градусов, однако не сможет достигнуть июльских плюс 30.

Сколько будет градусов в Санкт-Петербурге, чего ждать в выходные

В Санкт-Петербург теплые дни пришли раньше, чем в Москву: главный синоптик города Александр Колесов указывает, что ночь на 5 сентября оказалась одной из самых теплых в истории — температура достигла плюс 16,5 градуса. Только один раз в ночь на 5 сентября 2018 года была зафиксирована более высокая температура — плюс 16,6 градуса.

5 сентября в Петербурге усиливается влияние теплого сектора циклона, сообщил Леус, и температура остается выше климатической нормы.

«Температура воздуха плюс 21–23 градуса, по области — плюс 19–24. Атмосферное давление будет выше нормы. В субботу без осадков, ночью — плюс 13–15, днем — плюс 23–25 градусов», — прогнозирует Леус.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Колесов уверен, что в выходные погоду в Петербурге будет определять антициклон: будет мало облаков и без осадков.

«Фон температуры воздуха в нашем регионе очень высокий, на все предстоящие дни плюс 20–25 градусов будут сохраняться. Так что погода все ещё отличная. Только в ночные часы на востоке Ленинградской области температура воздуха при ясном небе может понижаться до плюс 4–6 градусов», — отмечает Колесов.

Foreca прогнозирует в Петербурге солнечную погоду на всю рабочую неделю. Максимальные температуры днем будут колебаться в районе плюс 23–24 градусов. Только в пятницу, 12 сентября, с приближением нового циклона температура упадет до плюс 20 градусов.

Долговременный прогноз «Метеоновости» предполагает, что бабье лето в Петербурге продлится до 13 сентября, когда температура достигнет плюс 25 градусов. После этого ожидается резкое похолодание до плюс 15 градусов, начнутся дожди.

