В России запретят сайты знакомств? Убийства, проститутки, мнение Бородина

Сайты и приложения для знакомств предложили запретить в России, сообщают СМИ. Что предложил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, приводят ли онлайн-знакомства к убийствам?

Кто предложил запретить приложения для знакомств в России, зачем

Глава ФБПК Виталий Бородин призвал запретить в России сайты знакомств. Он отметил, что такие платформы в целом «развращают молодежь» и из-за них «юноши разучились ухаживать» за девушками.

«Я считаю, что сайты знакомств нужно запрещать. Как наш коллега депутат Виталий Милонов ранее предложил запретить порно в стране. Такие платформы развращают молодежь. <…> Я недавно спросил молодого человека 30 лет, есть ли у него девушка. А он ответил: „Зачем она мне? За ней надо ухаживать, дарить ей цветы, водить в кафе и ресторан, в театр, в кино. А так я захожу на сайт для знакомств, даю пять тысяч рублей и ко мне приезжает любая девушка“. Какая же здесь культура? Какие традиционные ценности?» — рассуждает Бородин.

Глава ФБПК напомнил, что на сайтах знакомств часто можно наткнуться на мошенников.

«Сколько было случаев, когда девушка знакомилась с парнем в интернете, шла на свидание и погибала», — сказал он.

В своем Telegram-канале Бородин уточнил: вопрос с сайтами знакомств касается «не только моральной деградации, но и национальной безопасности», а их закрытие станет «первым шагом на пути к оздоровлению общества».

Кроме того, отметил он, стоит «закрыть сайты, где проститутки предлагают себя за деньги, секс-рабыни, которые развращают нашу молодежь и убивают все наши традиционные ценности».

«Молодые люди, сталкиваясь с эксплуатацией и объективацией женщин, теряют ориентиры в построении здоровых и равноправных связей. В результате мы рискуем вырастить поколение, не уважающее человеческое достоинство и погрязшее в цинизме», — указал глава ФБПК.

Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Где чаще всего знакомятся россияне, так ли важны сайты знакомств

Исследовательский центр портала Superjob.ru в июне 2025 года спросил у 1600 россиян из 383 городов и поселков России, где они встретили свою любовь. Как оказалось, сайты и приложения для знакомств играют не самую важную роль, там с будущим партнером познакомились только 5% опрошенных. Однако в Москве ситуация иная — этот показатель в 2,5 раза превышает средний по России.

В среднем чаще всего вторую половинку встречают на работе (14%), на втором месте — соцсети и мессенджеры (13%). 13% мужчин и 8% женщин встретили близкого человека просто на улице. В компании друзей познакомиться удалось только 4% мужчин и 14% женщин. Гораздо реже россияне знакомятся в школах (4%), кафе или ресторанах (4%), а также в парках, гостях или на отдыхе (по 2%).

Таким образом соцсети и сайты знакомств играют важную роль в общении полов в современном мире. Однако в 2025 году группа ученых из Вроцлавского университета, Национального университета Австралии и университета Стирлинга в Великобритании выяснила, что отношения, которые завязались офлайн, более прочные.

В исследовании участвовали более 10 000 человек из 50 стран. Как оказалось, 16% участников познакомились со своими партнерами в Сети, причем этот уровень сохранялся среди людей разного пола, возраста, уровня образования и места проживания.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оказалось, что люди, которые знакомились в интернете, чаще меняли партнеров, чаще были недовольным своими отношениями и чаще сообщали о проблемах с деньгами и статусом. Те, кто нашел любовь офлайн, рассказывали о большей интенсивности чувств, то есть трех компонентов любви: близости, страсти и преданности. Различия оказались небольшими, но статистически значимыми с учетом возраста, пола, продолжительности отношений, социального статуса и других факторов.

«Я была крайне удивлена, не обнаружив никаких доказательств того, что молодые люди чаще знакомятся с партнерами в интернете. Видимо, онлайн-знакомства стали социально приемлемыми для людей любых возрастов», — отмечает соавтор исследования Марта Коваль из Вроцлавского университета.

