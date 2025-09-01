Королевская семья Британии: новости, названы организаторы убийства Дианы

Королевский корреспондент Том Сайкс нашел нестыковки в официальной версии смерти принцессы Дианы и назвал реальных организаторов ее убийства, передает Daily Beast. Какие еще новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 1 сентября?

Кого обвинили в организации убийства Дианы

31 августа 1997 года принцесса Диана и миллиардер Доди Аль-Файед попали в смертельную автокатастрофу в Париже. Считается, что перед этим за их машиной гнались папарацци. Нетрезвый водитель Дианы пытался оторваться от них на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в опору моста.

По мнению Сайкса, в официальном объяснении слишком много нестыковок. Ему кажется странным, что у водителя был аномально высокий уровень угарного газа в крови, все 10 камер видеонаблюдения в районе аварии оказались отключены или направлены в другую сторону, а тело Дианы спешно забальзамировали всего через несколько часов после произошедшего.

Сайкс также считает, что автомобилем Fiat Uno, который столкнулся с машиной принцессы непосредственно перед катастрофой, управлял агент британских спецслужб. По его мнению, он специально столкнулся с автомобилем Дианы, чтобы направить его в опору моста. По официальной версии, за рулем был один из папарацци — фотограф Джеймс Энденсон. Подтвердить это невозможно, потому что в 2000 году его останки нашли в сгоревшем автомобиле. Причиной смерти сочли самоубийство.

Автомобиль Mercedes на месте смертельной аварии в Париже, в которой погибли принцесса Диана и Доди Аль-Файед. 1997 год Фото: AGENCE/BESTIMAGE/legion-media.com

«Есть очень разные мнения по поводу того, кто именно отдал приказ об убийстве. Мохаммед Аль-Файед, как известно, винил принца Филиппа. Я же склоняюсь к мнению тех, кто утверждает, что наиболее вероятным подозреваемым является влиятельная группа инсайдеров в британских спецслужбах, которые, возможно, устранили Диану, не консультируясь и не испрашивая одобрения у членов королевской семьи. Они полагали, что Диана представляла собой серьезную угрозу для монархии и истеблишмента вообще», — заявил Сайкс.

Гарри и Уильям воссоединятся до 30-й годовщины смерти Дианы?

Как пишет RadarOnline, принц Гарри полон решимости помириться со своим братом принцем Уильямом до 30-й годовщины смерти принцессы Дианы (то есть до 2027 года), отмечая, что «единение — это то, чего хотела бы их мать».

По словам инсайдеров, герцог Сассекский в частном порядке убеждал Уильяма оставить в стороне годы напряженности и поддержать его на будущих памятных мероприятиях, включая Игры непокоренных, когда они вернутся в Великобританию в 2027 году.

«Гарри продолжает говорить людям, что им нужно помириться ради своей матери. Он хочет сделать что-то, чем действительно воздаст ей дань уважения, и верит, что она хотела бы, чтобы ее сыновья были вместе», — сообщил источник.

Однако Уильям противится примирению с Гарри после публичных скандалов, связанных с ним и его женой Меган Маркл.

Принцы Уильям и Гарри в последний раз появлялись вместе в 2021 году на открытии статуи Дианы в Кенсингтонском дворце. После этого Маркл обвиняла королевскую семью в пренебрежении к ней, а также в якобы расистских высказываниях в адрес ее сына Арчи.

