День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 12:36

Королевская семья Британии: новости, названы организаторы убийства Дианы

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Королевский корреспондент Том Сайкс нашел нестыковки в официальной версии смерти принцессы Дианы и назвал реальных организаторов ее убийства, передает Daily Beast. Какие еще новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 1 сентября?

Кого обвинили в организации убийства Дианы

31 августа 1997 года принцесса Диана и миллиардер Доди Аль-Файед попали в смертельную автокатастрофу в Париже. Считается, что перед этим за их машиной гнались папарацци. Нетрезвый водитель Дианы пытался оторваться от них на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в опору моста.

По мнению Сайкса, в официальном объяснении слишком много нестыковок. Ему кажется странным, что у водителя был аномально высокий уровень угарного газа в крови, все 10 камер видеонаблюдения в районе аварии оказались отключены или направлены в другую сторону, а тело Дианы спешно забальзамировали всего через несколько часов после произошедшего.

Сайкс также считает, что автомобилем Fiat Uno, который столкнулся с машиной принцессы непосредственно перед катастрофой, управлял агент британских спецслужб. По его мнению, он специально столкнулся с автомобилем Дианы, чтобы направить его в опору моста. По официальной версии, за рулем был один из папарацци — фотограф Джеймс Энденсон. Подтвердить это невозможно, потому что в 2000 году его останки нашли в сгоревшем автомобиле. Причиной смерти сочли самоубийство.

Автомобиль Mercedes на месте смертельной аварии в Париже, в которой погибли принцесса Диана и Доди Аль-Файед. 1997 год Автомобиль Mercedes на месте смертельной аварии в Париже, в которой погибли принцесса Диана и Доди Аль-Файед. 1997 год Фото: AGENCE/BESTIMAGE/legion-media.com

«Есть очень разные мнения по поводу того, кто именно отдал приказ об убийстве. Мохаммед Аль-Файед, как известно, винил принца Филиппа. Я же склоняюсь к мнению тех, кто утверждает, что наиболее вероятным подозреваемым является влиятельная группа инсайдеров в британских спецслужбах, которые, возможно, устранили Диану, не консультируясь и не испрашивая одобрения у членов королевской семьи. Они полагали, что Диана представляла собой серьезную угрозу для монархии и истеблишмента вообще», — заявил Сайкс.

Гарри и Уильям воссоединятся до 30-й годовщины смерти Дианы?

Как пишет RadarOnline, принц Гарри полон решимости помириться со своим братом принцем Уильямом до 30-й годовщины смерти принцессы Дианы (то есть до 2027 года), отмечая, что «единение — это то, чего хотела бы их мать».

По словам инсайдеров, герцог Сассекский в частном порядке убеждал Уильяма оставить в стороне годы напряженности и поддержать его на будущих памятных мероприятиях, включая Игры непокоренных, когда они вернутся в Великобританию в 2027 году.

«Гарри продолжает говорить людям, что им нужно помириться ради своей матери. Он хочет сделать что-то, чем действительно воздаст ей дань уважения, и верит, что она хотела бы, чтобы ее сыновья были вместе», — сообщил источник.

Однако Уильям противится примирению с Гарри после публичных скандалов, связанных с ним и его женой Меган Маркл.

Принцы Уильям и Гарри в последний раз появлялись вместе в 2021 году на открытии статуи Дианы в Кенсингтонском дворце. После этого Маркл обвиняла королевскую семью в пренебрежении к ней, а также в якобы расистских высказываниях в адрес ее сына Арчи.

Читайте также:

Погода в Москве в понедельник, 1 сентября: дождь испортит День знаний?

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 сентября: где сбои в РФ

Ситуация в аэропортах РФ 1 сентября: задержки и отмены рейсов, что в Москве

королевская семья
новости
Великобритания
принц Гарри
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина подрался с сыном и узнал, что дети рождены не от него
Россиянам назвали главный фактор, влияющий на долголетие
Появились детали атаки на российское консульство в Сиднее
Гости музыкального фестиваля в Москве получили необычный подарок
В Приморском крае пошел ко дну прогулочный катер
СБУ не смогла подтвердить российский след в громком убийстве
«Многополярность наступила»: профессор о фото Путина с главами стран ШОС
Франции предрекли мятежи и бунты из-за политики Макрона
Эрдоган дал оценку отношениям с Москвой
В КНДР представили фильм о подвигах корейских солдатов в Курской области
Украинец Забарный впервые рассказал об отношениях с Сафоновым в «ПСЖ»
Эксперты раскрыли причину отказа от четырехдневки в России
Президент России оценил интерес к «Интервидению»
Подросток получил огнестрельное ранение на спортплощадке
Ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ
Печник едва не подорвался в доме советского генерала авиации
Названа главная причина резкого обрушения рейтинга Макрона
Юрист ответил, будут ли штрафовать россиян за будки для бездомных собак
Россию сделали крайней из-за проблем с самолетом главы ЕК
Королевская семья Британии: новости, названы организаторы убийства Дианы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.